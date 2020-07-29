聽新聞
test
0:00 / 0:00
營造熱鬧竹山街區市集 鎮公所前變身表演廣場
隨著年齡老化、人口外移，入夜後的竹山鎮常是一片冷清的街道，鎮公所為營造熱鬧的街區市集，選在公所前廣場做為夜間表演的場地，7月31日晚上邀請在地NTT樂團，熱情開唱20首膾炙人口的民歌以及輕快音樂，希望透過音樂穿透力，讓民眾能再次走出家門，回歸過去戶外生活。
竹山鎮人口自1996年起，已連續24年人口負成長，累計10年人口減少4894人，是全國人口減少第三多的鎮，僅次於埔里、通霄，年輕人為了工作、家庭及孩子教育，加上對外交通不方便，不得不離鄉謀生；為了增添民眾留鄉消費的意願，除了固定的竹山菸葉館藝文活動展演外，也開闢竹山鎮公所前廣場做為表演場所，周末透過美妙歌聲，陪大家度過小周末。
竹山鎮長陳東睦表示，疫情趨緩，防疫新生活展開，為讓大家能趕快適應走出戶外，公所除開放活動中心以及部分公共場所外，也陸續恢復辦理活動，希望遊客能再度回流，重現去年底今年初竹山燈會的熱鬧榮景。
而NTT樂團，由出生於五、六年級志同道合的在地老師組成，結合木吉他、電吉他、貝斯手等成員5位，由桶頭國小校長王業擔任樂手兼歌手，更是NTT樂團的發起人，能演奏樂團裡各種樂器，邊演奏邊唱歌並能兼主持；團員個個演奏能唱帶動氣氛，小周末晚間將熱情開唱20首膾炙人口的民歌以及輕快音樂，公所強調現場也會舉行抽獎活動，獎項都是客製紀念品，邀請大家不要錯過。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言