營造熱鬧竹山街區市集 鎮公所前變身表演廣場

隨著年齡老化、人口外移，入夜後的竹山鎮常是一片冷清的街道，鎮公所為營造熱鬧的街區市集，選在公所前廣場做為夜間表演的場地，7月31日晚上邀請在地NTT樂團，熱情開唱20首膾炙人口的民歌以及輕快音樂，希望透過音樂穿透力，讓民眾能再次走出家門，回歸過去戶外生活。

竹山鎮人口自1996年起，已連續24年人口負成長，累計10年人口減少4894人，是全國人口減少第三多的鎮，僅次於埔里、通霄，年輕人為了工作、家庭及孩子教育，加上對外交通不方便，不得不離鄉謀生；為了增添民眾留鄉消費的意願，除了固定的竹山菸葉館藝文活動展演外，也開闢竹山鎮公所前廣場做為表演場所，周末透過美妙歌聲，陪大家度過小周末。

竹山鎮長陳東睦表示，疫情趨緩，防疫新生活展開，為讓大家能趕快適應走出戶外，公所除開放活動中心以及部分公共場所外，也陸續恢復辦理活動，希望遊客能再度回流，重現去年底今年初竹山燈會的熱鬧榮景。