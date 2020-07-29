影／民間環團宣布 8月8日在台中舉辦反空汙顧健康遊行

民間環保團體今天早上在台中市議會前廣場召開記者會宣布，由醫師團體台灣健康空氣行動聯盟、中華民國診所協會全聯會、臺中市大臺中醫師公會及彰化縣醫療界聯盟發起的「88台中抗暖化 反空污 顧健康 遊行」將在8月8日父親節當天在台中舉行。

台灣健康空氣行動聯盟醫師葉光芃表示，因為近年來氣候變化變遷，以及空氣汙染嚴重，全球已經有七十幾個國家宣布將在2050年達到淨零碳排。他希望蔡英文總統也能朝向這樣的目標邁進。

爭好氣聯盟執行長岳祥文指出，他們訴求備轉容量率從目前10%降至6%，減少怠速運轉的機組，雖然經濟部近期將召開公聽會願意調整，但是工商大老紛紛跳出來抗議，理由是怕缺電。他表示，台灣其實根本就不缺電，缺的是願意跟民眾創造幸福未來的商人。