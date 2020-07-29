三倍券振興社福很有限 地方機構籲捐部分做公益

振興三倍券上路將近半個月，民眾領取且使用消費，但捐助地方社福的卻很有限，南投縣生活重建協會、創世基金會草屯分院紛鼓勵「部分行善做公益」，呼籲民眾不用全捐出，少少幾張就能讓他們積少成多，助其度過因疫造成的公益寒冬。

創世草屯分院指出，院內安養60位植物人，光支應他們更換尿布，每天至少要600片，一年得花200多萬元買尿布，但今年受疫情波及，部分捐助單位減少或停止捐款，更因社福活動全停辦，無法勸募且曝光度大減，募款收入銳減逾5成。

如今疫後新生活啟動，政府發券刺激經濟，消費市場漸復甦，社福卻難有起色，創世草屯分院長曾香潓說，有民眾一拿到振興券就熱心詢問捐券事宜，但這終究是少數，畢竟多數民眾拿到券多用在民生消費，通常不會第一時間就想到社福。

而最近已過首波振興券消費潮，創世草屯院因此呼籲且鼓勵民眾部分用來做公益，院方表示，院內下半年還需約10萬8000片，光尿布經費就上看110萬，還是很需要外界協助，因此希望民眾能捐出一點點振興券，幫助植物人尿布，行善積福。

南投縣生活重建協會則是從921地震後照顧當地弱勢獨老，20年來每天送餐不曾間斷，光1個月備餐及送餐費用就得自籌400多萬元，負擔沉重；該協會理事長邱慶禧說，行善不限定現金，近期也對外募券，盼積少成多幫助更多獨居長輩。