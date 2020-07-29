中彰投車主注意！汽燃費倒數3天還有200萬輛汽機車未繳

自用汽車及機車燃料使用費七月開徵，繳納期限剩3天，台中區監理所統計，中彰投地區仍有近4成8車主、約200萬輛汽機車尚未繳納，提醒車主繳納期限至7月31日止，請盡速繳納，避免受罰。

台中區監理所長魏武盛說，為減少民眾持逾期汽燃費繳納通知書造成重複繳納問題，自8月1日起，各代收管道即超商、銀行及郵局等不再代收逾限繳日期汽燃費繳款單。

他提醒，車主要在7月31日前繳納汽燃費，若沒有收到汽燃費繳納通知書或已遺失，可利用超商24小時不打烊多媒體設備，輸入車號及證號即時查詢、補發與繳納。亦可利用監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw），或手機下載「監理服務APP」、「e-Bill全國繳費網APP」繳納，或利用電話語音412-1111或412-6666服務代碼169#轉帳繳納（以信用卡繳費者手續費請洽發卡銀行），環保、節能又便捷。