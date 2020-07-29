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中彰投車主注意！汽燃費倒數3天還有200萬輛汽機車未繳

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
民眾可持自用汽車及機車燃料使用費繳納通知書至金融機構繳費。圖／台中區監理所提供
民眾可持自用汽車及機車燃料使用費繳納通知書至金融機構繳費。圖／台中區監理所提供

自用汽車及機車燃料使用費七月開徵，繳納期限剩3天，台中區監理所統計，中彰投地區仍有近4成8車主、約200萬輛汽機車尚未繳納，提醒車主繳納期限至7月31日止，請盡速繳納，避免受罰。

台中區監理所長魏武盛說，為減少民眾持逾期汽燃費繳納通知書造成重複繳納問題，自8月1日起，各代收管道即超商、銀行及郵局等不再代收逾限繳日期汽燃費繳款單。

他提醒，車主要在7月31日前繳納汽燃費，若沒有收到汽燃費繳納通知書或已遺失，可利用超商24小時不打烊多媒體設備，輸入車號及證號即時查詢、補發與繳納。亦可利用監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw），或手機下載「監理服務APP」、「e-Bill全國繳費網APP」繳納，或利用電話語音412-1111或412-6666服務代碼169#轉帳繳納（以信用卡繳費者手續費請洽發卡銀行），環保、節能又便捷。

另外，全國監理所(站)全面臨櫃提供信用卡與行動支付繳費服務，也可使用非車主本人信用卡或行動支付，減少攜帶現金風險，當月繳費下月付款，輕鬆繳費無負擔。 洽詢台中區監理所企劃及裁罰科，04-26912011轉分機400。

民眾可直接至超商多媒體機補單繳納自用汽車及機車燃料使用費。圖／台中區監理所提供
民眾可直接至超商多媒體機補單繳納自用汽車及機車燃料使用費。圖／台中區監理所提供

車主 信用 超商

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