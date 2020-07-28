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溪湖糖廠敦親睦鄰 在地居民搭小火車優惠票價拍板

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
溪湖糖廠小火車沿著東螺溪行駛，經過50多個無人平交道。本報資料照片
溪湖糖廠小火車沿著東螺溪行駛，經過50多個無人平交道。本報資料照片

彰化縣溪湖糖廠小火車在今年端午連假，遭小貨車撞擊車頭，地方強烈要求改善小火車無人平交道的安全設施並敦親睦鄰，今天溪湖糖廠作出明確決定，即日起溪湖鎮民持身分證件，無分老少，搭乘柴油機車小火車享優惠票價50元，搭乘蒸汽機車享優惠票價70元。

溪湖糖廠小火車6月26日被小貨車撞翻車頭與數節車廂，幸無人受傷，交通部已專案調查事故發生原因，縣政府工務處、立法委員謝衣鳳溪湖辦公室、溪湖鎮公所、大竹里長何炳樺、湖埔社大執行長林淑玲及多名地方人士，也多次會商改善無人平交道的安全設施，並希望溪湖糖廠能善意敦親睦鄰。

經過一再協調，溪湖糖廠今天通知大竹里長辦公室，「為了敦親睦鄰、回饋在地居民，結合糖業鐵道文化特色，凡持溪湖鎮民身分證明文件，可享柴油機車（小火車優惠票價）50元，蒸汽機車（小火車優惠票價）70元。」原價是柴油機車100元，蒸汽機車150元，兒童票不變。

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