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卡關了！伸港鄉提振興禮金1千元今遭代表會否決
疫情衝擊經濟，彰化伸港鄉公所計畫發給鄉民每人1千元振興禮金，但鄉民代表會今天開臨時會，10名出席鄉民代表，有9人投不同意票退回公所提案，要求公所與鄉代會溝通討論後再提出最佳方案，鄉長曾煥彰表示尊重代表會，也表達遺憾。
伸港鄉代會今天召開臨時會審查振興禮金提案，出席10名代表紛紛發言並投票，最後只有鄉代柯國雄1人同意振興禮金提案，其餘9人反對，代表會主席林其瑞宣布退回提案，他說，並非反對公所發振興券，但公所先斬後奏不尊重代表會，因此希望公所重新與代表會溝通再提出最佳方案。
曾煥彰說，是因為鄉親建議發振興禮金才提出方案，在評估財政許可下，認為發放1000元振興禮金可行，當初也是計畫待代表會通過後才會發放，對於提案被退回感到遺憾，是否再提案要再評估。
對於鄉代會提議每人發2千元的振興禮金的想法，伸港鄉公所財政課長陳奕樺表示，依照伸港鄉財政，發放1000元振興禮金，全鄉就需要3700萬元經費，這將列入明年經常門的預算，若發放超過1000元不能達到收支平衡，恐怕違反預算法。
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