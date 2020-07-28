中市33所國中小座談會 楊瓊瓔爭取教育建設經費

立委楊瓊瓔今天在台中市神圳國中舉辦國中小學教育建設座談會，與會的33所高國中小學校長及家長會長提出改善需求，楊瓊瓔允諾盡力協助納入前瞻計畫2.0裡，爭取中央補助。中市府教育局指出，各校關心的遊戲場、冷氣設備工程之外，其他安全因素更新的計畫，將會優先補助。

楊瓊瓔指出，要給學童好的教育環境，才能夠讓教育品質獲得加成的效果。學童安全是最重要的事情，涉及安全性的案件，希望教育部國教署、體育署及教育局一定要優先處理。

座談會中，潭子、大雅、神岡、后里區國中小校長及家長會長提出學校設備需求。多數學校表示，希望改善電力設備、視聽教室、遊戲場、午餐廚房、校舍屋頂漏水、PU跑道、綜合球場整建等項目，希望教育部國教署及體育署可給予專案補助。

楊瓊瓔承諾，將盡力協助將電力設備空調改善、圖書室、PU跑道、綜合球場改善等納入前瞻計畫2.0裡，屆時希望教育部國教署及體育署即早提供資訊，學校盤整相關需求，讓學校有更多空間提升教育環境，完善相關教學設備。