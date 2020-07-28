遊客大雪山遊樂區停車場露營 林管處：休園後斷電

疫情解封，民眾出外踏青，大雪山國家森林遊樂區與去年相較入園人數多一倍，但也傳出有民眾在停車場野炊、露營，東勢林管處表示，休園後切斷該區電力，減少遊客滯留。

大雪山森林遊樂區海拔高度1800至2996公尺，平均溫度攝氏15至22度，讓人如置身冷氣房般，每年夏天吸引許多民眾到此避暑。東勢林管處統計，疫情過後，許多人外出踏青，今年大雪山森林遊樂區的入園人數，和去年同期相比多了一倍。

有民眾卻在停車場野炊、露營，針對遊客違規行為，東勢林區管理處已增派人力加強勸導。台中市和平警分局表示，停車場屬於園區範圍，大雪山森林遊樂區人員執行勸導時，若有安全顧慮，基於治安預防，雪山派出所將派員協助，以維護安全。

東勢林管處指出，考量夜間行車及遊客安全，與減少夜間遊憩行為干擾生態，呼籲民眾應在規劃的營地做宿營行為。東勢林管處也將35公里處收費站區域的水龍頭更換為省水水龍頭，休園後切斷該區域的電力，減少滯留遊客的方便性。

大雪山國家森林遊樂區規劃在110年中旬在49K小雪山區域增設營地；如遊客有炊煮行為致污染地面或空氣，經民眾檢舉並有確切證據，可依森林法處新台幣1000元以上6萬元以下罰鍰，籲請民眾務必配合，以免違規受罰。