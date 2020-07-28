統籌分配稅款爭議 盧秀燕建議按人口比例

對於中央統籌分配稅款分配問題，台中市長盧秀燕今天表示，台中市上繳稅金很多，但統籌分配稅款6都僅排名第4，建議應按縣市上繳金額或人口比例分配，比較合理。

盧秀燕請假進行髖關節手術，今天銷假上班坐輪椅進會議室主持市政會議，會前接受媒體聯訪，被問到統籌分配稅款議題時，盧秀燕第一時間就為台中市抱屈，她認為，台中市已是全台第2大都，人口排名第2，可是統籌分配稅款在6都僅排名第4。

盧秀燕指出，與其責怪，不如提出一些改善方法，去年台中分配回來的統籌分配稅款約284億元、地方稅約467億元，但市民上繳營所稅、個人所得稅等國稅，大概上繳約1516億元左右，因此若以地方稅來說，大於市民總繳稅額的1/3。

盧秀燕建議，中央不要太集錢又集權，畢竟是地方民眾所賺，應該多留一些在地方，從事地方建設，中央權太大，如果有黨政之分，難免分配不太公平，或可按人口比例分配稅款也比較合理，避免「一桃殺三士」，最好把餅做大，各縣市繳稅給中央，繳越多就應分配多一點，目前來看，對地方是不太公平。

盧秀燕還建議，不要爭吵分配比例問題，中央應評估各縣市繳稅能力，每個縣市分回來的稅收分配款至少要占一半以上，以台中上繳1516億元，如果能夠分配700、800億元，這樣會比較合理，一半分回地方，一半給中央，或按照人口數來分配，這需要各界再多加討論。