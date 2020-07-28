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蔡其昌爭取400萬經費 外埔永豐里高鐵步道下月發包

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌（中）今天和相關單位，勘查聽簡報，下月將發包的的外埔永豐里高鐵步道。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌（中）今天和相關單位，勘查聽簡報，下月將發包的的外埔永豐里高鐵步道。記者游振昇／攝影

台中市外埔區永豐里社區缺乏休閒用地，永豐里長洪俊義和地方希望將高鐵周邊台糖林地在不影響原有樹林的情況下，開闢步道串連居民原有的生活圈與景點，打造外埔的森林秘境，立法院副院長蔡其昌爭取400萬元，將在此打造高鐵觀賞步道，他今天和各單位會勘，工程下月發包，今年底完工。

蔡其昌今天和農委會水土保持局農村再生課長翁志成、台糖公司副總經理陳立人、台中市議員施志昌、外埔區公所和永豐里長洪俊義等人，會勘永豐里高鐵周邊林地，已爭取400萬打造高鐵觀賞步道，讓外埔增加一休閒遊憩亮點。

蔡其昌表示，他爭取水保局400萬經費，並協調台糖土地使用權，今年底將誕生一座新的高鐵觀賞步道，讓閒置土地活化再利用，賦予新的觀光休閒價值，他說外埔磁瑤綠廊道就是一個很好的典範，大家持續努力，讓外埔具有更多觀光新亮點。

施志昌說，透過中央與地方合作，將建設一個新奇、神秘、體驗速度感與安全的休憩空間，供民眾及遊客使用，新的高鐵觀賞步道將延續既有林間步道，營造讓民眾能與高鐵近距離觀賞體驗之據點。

翁志成表示，該工程用地已取得台糖公司授權，將改善林間步道250公尺、鋪面整理300平方公尺、景觀綠美化500平方公尺、導覽及指示設施5處與意象形塑2處，預計8月發包，120個工作天可完工。

立法院副院長蔡其昌（中）今天和相關單位，勘查聽簡報，下月將發包的的外埔永豐里高鐵步道。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌（中）今天和相關單位，勘查聽簡報，下月將發包的的外埔永豐里高鐵步道。記者游振昇／攝影

高鐵 蔡其昌 台中市

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