盧團隊爭連任鳴槍起跑？ 台中4區長調動今布達
台中市區長調動今天布達，豐原區長徐照山升任民政局副局長，遺缺由南區區長洪峰明調任。南區區長由東區區長陳佩玉調任，原民政局宗教禮俗科長何宜真調東區。大安區長周琇茹卸任調文化局，由大安區公所主任秘書許宏綺接任。
民政局新任副局長徐照山，經歷豐原區公所區長、新社區公所區長、東勢區公所主任秘書、后里區公所主任秘書等職務，人脈豐沛。
區長交接典禮由民政局長吳世瑋主持並監誓，吳世瑋說，區長的重要性如同每區的「小市長」多位跨區歷練，推動區政業務並帶動地方繁榮。
吳世瑋期區長走入基層傾聽民意，到大街小巷發掘問題，服務到家，讓人民有感。他強調，期許新任區長職務百分之百的付出與投入，未來繼續帶領區公所同仁齊心推動區政業務，為區民提供更精進的服務品質。
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