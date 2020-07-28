損壞引水道改造消暑勝地 奧萬大山林親水區啟用

引入沁涼溪水，創造小橋、連瀑、戲水池等空間，南投林區管理處將奧萬大一處舊有損壞引水道改造為山林親水區，今天正式啟用，深度約20到30公分，安全又舒適，適合親子消暑。

除了森林浴、瀑布、吊橋、楓林、松林等天然景觀外，奧萬大國家森林遊樂區再添人氣新景點，林務局南投林區管理處今年將舊有損壞引水道改造為山林親水區，今天辦理「腦寮溪親水區」啟用及通橋祈福活動，在部落長老帶領下，向祖靈表達敬意及為親水區祈福。

南投林管處長李政賢說，親水區前身為台電公司的引水道及沉砂池，因早期取水束縮河道，通水斷面不足，每逢颱風降雨常造成土石溢流，為徹底解決問題，林管處辦理萬大溪集水區野溪整治工程。

李政賢表示，工程結合生態防災及台電跨部門合作，兼顧森林育樂、景觀營造、交通改善等面向，將舊有損壞引水道改造為山林親水區，並依地形特色採用現地石材設計自然水瀑景觀，也引入溪水營造小橋、連瀑、戲水池等親子戲水空間，林蔭下還有休憩石椅。

李政賢也提到，12月31日前，民眾可選一處林務局轄管的國家森林遊樂區免費入園一次，歡迎民眾遠離城市喧囂造訪奧萬大，除森林步道、吊橋、瀑布，還可到山林親水區感受戲水池的清涼流水，享受「涼快一夏、放鬆身心、親子戲水」樂趣。