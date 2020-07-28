信義3村飽受無預期停電 偏鄉民生供電長期不穩

南投信義鄉神木、同富及東埔村3村，村民長期飽受民生供電不穩之苦，每逢颳風下大雨時停電是必然，甚至晴天時也經常無預警停電，不得已求助立委許淑華，召集台電和村民座談說明後，同意台電徹底檢查水里信義沿線內電纜狀況，並移除干擾電線的路樹及雜草；此外，針對部分電纜較脆弱區域，未來3個月將逐步汰換。

神木、同富及東埔村村民代表指出，無預期的停電，不只讓生活不便，機器運轉途中突然停電，更經常造成民眾家裡所費不貲的電視、電冰箱及冷氣機，因電壓不穩而損壞，而茶農謀生用的製茶機器也是如此，使得當地民眾過去一直求償無門，嚴重影響生活品質及生計。

信義鄉民代表李國源說，3個村每逢颳風下大雨時停電是必然，甚至晴天時也經常無預警停電，村民長期飽受民生供電不穩之苦，而今年停電的次數更是頻繁，引起當地民眾反彈；立委許淑華表示，在接獲陳情後馬上邀請台電公司到當地出席說明會，會中也要求台電能儘速研擬相關解決措施，穩定民生用電。