盧秀燕髖關節手術昨拆線 今銷假主持市政會議氣色佳

台中市長盧秀燕今天銷假上班，坐輪椅主持市政會議，氣色很不錯。她表示，特別謝謝大家的關心與慰問，因有髖關節的老毛病，為了一勞永逸根本解決，接受醫師建議進行手術。術後傷口癒合比預期還快且還好，俗話說傷筋動骨復原須100天，昨已拆線，但未來2、3個月可能還無法行走自如，可能拄拐杖或坐輪椅參加行程。

盧秀燕解釋，她住院手術及恢復期間，婉謝各界探訪，一方面避免勞師動眾，二方面因醫院探訪也有一些管制規定，三方面不願意造成其他病患的困擾，所以在之前都沒有對外宣布，也沒有接受慰問，但各界的關心都有收到，謝謝大家關心。

盧表示，她住院一個禮拜，傷口癒合比預期還要快、還要好，但雖然癒合較好，昨也已拆線，但未來2、3個月可能還無法行走自如，請大家多多包涵，這段時間會使用輪椅、用拐杖等輔助工具來幫助行走。