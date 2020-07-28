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盧秀燕髖關節手術昨拆線 今銷假主持市政會議氣色佳

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今銷假，坐輪椅主持市政會議。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕今銷假，坐輪椅主持市政會議。記者陳秋雲/攝影

台中市盧秀燕今天銷假上班，坐輪椅主持市政會議，氣色很不錯。她表示，特別謝謝大家的關心與慰問，因有髖關節的老毛病，為了一勞永逸根本解決，接受醫師建議進行手術。術後傷口癒合比預期還快且還好，俗話說傷筋動骨復原須100天，昨已拆線，但未來2、3個月可能還無法行走自如，可能拄拐杖或坐輪椅參加行程。

盧秀燕解釋，她住院手術及恢復期間，婉謝各界探訪，一方面避免勞師動眾，二方面因醫院探訪也有一些管制規定，三方面不願意造成其他病患的困擾，所以在之前都沒有對外宣布，也沒有接受慰問，但各界的關心都有收到，謝謝大家關心。

盧表示，她住院一個禮拜，傷口癒合比預期還要快、還要好，但雖然癒合較好，昨也已拆線，但未來2、3個月可能還無法行走自如，請大家多多包涵，這段時間會使用輪椅、用拐杖等輔助工具來幫助行走。

她特別感謝在住院期間或未來這一小段時間，副市長、秘書長、副秘書長、各局處首長的協助，部分行程由他們代勞，感謝大家包涵。

台中市長盧秀燕今銷假，坐輪椅主持市政會議。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕今銷假，坐輪椅主持市政會議。記者陳秋雲/攝影

手術 盧秀燕 台中市

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