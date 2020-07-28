髖關節術後銷假上班 盧秀燕坐輪椅主持市政會議

台中市長盧秀燕請假進行髖關節手術，今天提前1天銷假上班，由幕僚推著輪椅進會議室主持市政會議。她說，未來2、3個月仍無法行走，需要借助輪椅、拐杖等輔助工具幫助行走。

盧秀燕從7月15日起請假進行髖關節手術，原定休到29日，今天提前1天，銷假上班主持市政會議，由於行動仍不便，會前她坐著輪椅接受媒體聯訪，她說明自己的身體狀況，聯訪結束，由幕僚推著輪椅進入會議室，並持拐杖上台，頒獎表揚台中市政府109年度模範公務人員。

盧秀燕表示，她因為有髖關節的老毛病，為了一勞永逸，接受醫生建議動手術，期間也為避免勞師動眾，未向外公布，也未接受慰問，但各界關心，她都收到了，也謝謝大家的關心。

盧秀燕說，這次在醫院住了1週左右，因為是髖關節動刀，傷口比原來預期恢復快，傷口癒合狀況也比預期好，不過「傷筋動骨一百天」，昨天雖拆線了，究竟現在還不方便行走，未來2、3個月無法像一般人行走自如，請大家多包涵，這段時間可能會使用輪椅或拐杖輔助工具幫助行走。