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影／有洋蔥！癌末患者回舊居 輪椅族躦轎腳小黃來圓夢

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
通用計程車駕駛林昱銘協助一名輪椅族老翁躦轎腳圓夢，老翁與家屬感謝不已。圖／林昱銘提供
通用計程車駕駛林昱銘協助一名輪椅族老翁躦轎腳圓夢，老翁與家屬感謝不已。圖／林昱銘提供

什麼是通用計程車？就是可以讓輪椅族上車的小黃，很多人以為是接送患者到醫院的「復康」小黃，其實用途很廣。從探訪親友、參加比賽、到廟裡拜拜、躦轎腳，到化療病患舊地重遊回味念念不忘的美食、癌末患者回舊居聚會敘舊等圓夢，是名符其實的「圓夢」小黃。

曾幫過哪些乘客圓夢？通用計程車駕駛林昱銘很有感。林昱銘說，他曾載過一名癌末插管老先生在妻女的陪伴下，向醫院「請假」，回到南投鹿谷舊居探訪親友。

林昱銘指出，出發時， 老先生眼睛炯炯有神，很開心，到了舊居後，看到家族成員都回來了，精神很好，開心在餐廳聚會，隨後走訪舊居，和家族、鄰居相聚，好像回到昔日時光，令人感動。

林昱銘分享，他載過一名化療病患由女兒陪同到霧峰吃羊肉。患者因化療吃不太下，但在車上很開心和女兒看著沿途風光，回憶舊時光。患者的女兒說，爸爸很開心可以因此有機會出外走走，不再被綁在醫院或家裡。

林昱銘說，他還載過一名輪椅族老翁躦轎腳圓夢。他先探尋大甲媽祖鑾轎行進路線，安排老翁與妻女廟旁的路邊等待，待大甲媽祖鑾轎到了，特別抬高，讓老翁能一圓躦轎腳心願，老翁對於能圓夢，開心不已。

通用計程車駕駛林昱銘協助一名輪椅族老翁躦轎腳圓夢，老翁與家屬感謝不已。圖／林昱銘提供
通用計程車駕駛林昱銘協助一名輪椅族老翁躦轎腳圓夢，老翁與家屬感謝不已。圖／林昱銘提供
通用計程車駕駛林昱銘協助一名輪椅族老翁躦轎腳圓夢，老翁與家屬感謝不已。圖／林昱銘提供
通用計程車駕駛林昱銘協助一名輪椅族老翁躦轎腳圓夢，老翁與家屬感謝不已。圖／林昱銘提供
通用計程車駕駛林昱銘協助一名輪椅族老翁躦轎腳圓夢，老翁與家屬感謝不已。圖／林昱銘提供
通用計程車駕駛林昱銘協助一名輪椅族老翁躦轎腳圓夢，老翁與家屬感謝不已。圖／林昱銘提供

患者 老翁 大甲媽祖

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