葫蘆墩文化中心推生態手作課 每周4場次免費報名

台中葫蘆墩文化中心與「EIET遊戲解說營」合作，以海洋生態的教育意涵，自即日起至8月30日推出「生態、風能FUN暑假－生態藝文特展」，展出精彩攝影作品、數百件手作螃蟹魚貝手創作品，每周六、日有免費手作體驗及闖關遊戲，讓生態保育工作向下紮根。

「EIET遊戲解說營」於2011年成立，當初為培訓高美濕地解說員、海洋種子教師，吸引許多有心參與教育推廣的夥伴加入，研發200項簡單又好玩的生態遊戲與手作教學，超乎預期的熱烈與成功，近10年來於全國各縣市推廣辧理，辦理500多個場次，超過5萬人次參與。

「EIET遊戲解說營」執行長鄭清海表示，營隊目標是有天能赤腳與健康土地一起呼吸，呼吸的是清新無毒的空氣，仰望清朗、不下酸雨的天空。此次，這次展出匯集30位會員的攝影及手作品展出，包括以隨處可見的黃槿葉形塑成布袋戲偶，各式種子創作可愛的螞蟻、小鴨、青蛙，還有簡單有趣的吸管螃蟹等作品。

葫蘆墩文化中心表示，此次特展以展覽和手作學習方式，引導民眾透過視覺欣賞及自然環保素材的手創品，瞭解並熱愛珍惜這片擁有豐富自然生態與資源的土地，讓保育工作深入而持久。手作課程於每周六、日2天辦理4場次，歡迎民眾踴躍報名參與。