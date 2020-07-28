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二林鎮人口老化超標 彰縣府加碼3000萬元建社福大樓
截至今年6月底，彰化縣65歲以上老年人口佔全縣總人口比例約16.31%，二林鎮老年人口佔全鎮比例為20.6%，亟需公共照護設施提高生活品質，二林鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程今天動土，預計民國110年8月完工，這幢地面四層的大樓結合衛生、長照、社福功能，將建構老幼共學的良好空間。
縣長王惠美主持動土典禮，並表示，彰化縣成立「前瞻基礎建設-城鄉建設『公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫』推動委員會」，積極整合縣政府相關局處，盤點並實地訪查縣內社區活動中心、老人活動中心、閒置公有空間及土地，找出長照據點空間以落實中央長照2.0政策。
二林衛衛生所暨長照衛福大樓工程經費中央補助4674萬8000元，縣府配合款519萬4300元，為考量二林鎮鄉親社福需求，縣府再加碼挹注3000萬元，興建4層樓衛生所暨長照衛福大樓，規畫衛生所，設置日照中心、C級據點、家庭福利中心、社區公共托育家園、育兒親子館等多元社會服務專區等，合計工程費用8194萬2300元，總面積約2044平方公尺，預計於110年8月完工。
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