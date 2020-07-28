快訊

超霸氣！基隆人用三倍券買機車 20份6萬元一次付清

樂生療養院爭議：法院停工裁定如何「被塑膠」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當成做善事！通用小黃門檻高仍吸引愛心運匠加入

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
通用計程車駕駛林昱銘（右）、陳敏德（左）分享，服務過程像在做善事，是投入通用計程車的主要理由。記者趙容萱／攝影
通用計程車駕駛林昱銘（右）、陳敏德（左）分享，服務過程像在做善事，是投入通用計程車的主要理由。記者趙容萱／攝影

台中市小黃滿街跑，但可以讓輪椅族上車的通用小黃並不多。台中市交通局說，台中有8000多輛小黃，僅有46輛通用小黃上路，另有15輛通用小黃在籌備中，加起來占不到百分之一，主要是通用小黃購車成本高、每趟服務時間長等因素，交通局去年爭取補助營運，雖門檻高，仍吸引30名愛心運匠投入。

交通部為鼓勵通用計程車營運，有購車補助，依車款每輛補助31萬元到40萬元，另有每趟次的承接營運獎勵金，每月最高5000元等，採預約叫車，車資與一般計程車計價相同。

台灣大車隊經理張森雄說，車隊在台中、彰化、南投3縣市有3000輛小黃，其中32輛為通用小黃。這32輛通用小黃，有11輛是加入交通部補助營運計畫，在本月成軍營運。

他指出，通用小黃購車成本約為一般小黃的二倍，加上駕駛要花較長時間協助輪椅族上下車、固定等，行駛過程力求平穩、舒適，花費時間較長，大部份需配合乘客提早半小時到場，收費比照一般計程車，會加入的運匠很有心，也很有愛心與服務精神。。

楊姓市民說，他的媽媽八十多歲有慢性病，輪椅代步，家人最擔心晚上有病痛要送醫，預約不到復康巴士，叫救護車又擔心擾鄰，只能用一般轎車載送，他和弟弟二人合力抱媽媽上車，拉扯半天，媽媽不舒服，兄弟倆也怕摔傷媽媽；希望政府大力推廣，滿街都是通用計程車，輪椅族不再「寸步難行」。

服務二年多的駕駛林昱銘說，他會換成通用計程車是曾載過一名車禍受傷年輕人，年輕人要返回住處，由友人攙扶上車，乘車過程痛苦萬分，他一路提心吊膽，想幫忙卻不知如何做起，思考通用小黃可以幫助很多輪椅族，雖然成本高，可以助人，也能增加客源，就咬牙買車，加入服務行列。

駕駛陳敏德說，他駕駛通用計程車三年，感覺像做善事，遇到乘客上車後最常說的一句話是「很開心，有這種車子真的非常好」，輪椅族上下車很方便、安全，陪同的家屬感受服務到位，讓他們很安心。

他觀察，很多搭乘的輪椅族分享，以前只敢就醫才出門，主要擔心出門後如果遇突發狀況，不知如何是好，也擔心勞煩家人，現在可以預約通用計程車，還可以跟運匠排行程，能與出來走走的意願大增。

通用計程車駕駛林昱銘（左）、陳敏德（右）分享，服務過程像在做善事，受惠者眾多，這是投入通用計程車的主要理由。記者趙容萱／攝影
通用計程車駕駛林昱銘（左）、陳敏德（右）分享，服務過程像在做善事，受惠者眾多，這是投入通用計程車的主要理由。記者趙容萱／攝影
通用計程車駕駛林昱銘（左）、陳敏德（右）分享，服務過程像在做善事，是投入通用計程車的主要理由。記者趙容萱／攝影
通用計程車駕駛林昱銘（左）、陳敏德（右）分享，服務過程像在做善事，是投入通用計程車的主要理由。記者趙容萱／攝影

計程車 愛心

延伸閱讀

回響／高捷月台間隙 將縮為8.5公分內

高捷將全面改善月台間隙 身障團體肯定

影／高捷月台間隙問題有解 全面改善降為8.5公分以下

96歲嬤壓迫性骨折 才知骨鬆

相關新聞

生人迴避！睽違24年 彰邑城隍要暗訪出巡了

睽違24年的彰邑城隍廟出巡遶境，訂農曆6月11日（國曆7月31日）城隍暗訪、12日出巡、13日車巡，目前正訓練神將等籌備...

當成做善事！通用小黃門檻高仍吸引愛心運匠加入

台中市小黃滿街跑，但可以讓輪椅族上車的通用小黃並不多。台中市交通局說，台中有8000多輛小黃，僅有46輛通用小黃上路，另...

中台灣觀光推動聯盟 增至7縣市

中台灣觀光推動聯盟為帶動中台灣旅遊熱潮，9月開始推出中台灣深度旅遊活動，整合區域內相關產業體驗優惠，推出數百項抽獎好禮，...

公共建設招商流標 淪為蚊子館

中彰投不少公共建設完工後仍難以營運，彰化縣社頭鄉清水岩溫泉區完工，至今招商流標10次仍無法營運；去年完工的伸港鄉白色海豚...

全台首座國際壘球場 台中動工

台中市府利用荒廢已久的陸軍鐵山營區，改建打造全台首座國際壘球場，投資2億元，昨天動工，預計明年底可完工；中市副市長黃國榮...

視察中興新村活化 蘇揆：從國家發展角度規畫

位在南投的中興新村活化進度緩慢，遭地方詬病，行政院長蘇貞昌昨特地前往「督導」，要求國家發展委員會應從國家發展角度盤點資源...

大學生進駐溝頭 勾勒社區繪本

國立勤益科大與中原大學8名學生組成「勾勒．溝樂」工作隊，進駐二林鎮溝頭社區1個月，與社區發展協會合作訪查文化資產、景點，...

鹿港第一市場耐震補強 年底完工

知名市場竟是危樓？彰化縣鹿港第一市場有中部著名的美食專區，但屋齡43年，不僅老舊，經耐震體檢也不符現階段法規，鹿港鎮公所...

第一桶金／投資設備穩產量 3年賺第一桶金

彰化頂番婆是水五金故鄉，法拉利衛浴創辦人王俊欽是在地子弟，從小耳濡目染，也為他開啟創業之路；他看準市場需求，透過客製機器...

攤商收3倍券 彰縣設8兌換窗口

許多攤販、小農因沒有商業登記，不敢收振興三倍券，彰化縣政府為解決攤商困擾，率先請彰化縣商業會設立據點，在彰化8大生活圈成...

盧秀燕手術後提早開工 預告28日坐輪椅主持市政會議

台中市長盧秀燕15日開始請假10天，接受髖關節手術治療舊疾，她今天預告將提前開工，明天7月28將主持市政會議，但行動還不...

影／蘇貞昌過馬路沒走斑馬線成焦點 警方：沒違法

行政院長蘇貞昌今到南投縣視察中興新村活化，指示國家發展委員會應通盤全面思考，而非瓜分式、單點作為；蘇也參觀台灣省政府，並...

熱門新聞

最強「蔣公分身」李登科驚傳辭世 享耆壽92歲

「農藥灑在我頭上」餵母乳媽媽遭無人機噴藥超崩潰

溪頭假日人太多 台大公告漲停車費及取消軍警公教優惠

漁網不見了！雲林風電工程船和漁船海上對峙 海巡艇戒備

桃園夜市券第二波加碼改網路抽籤 民眾讚終於不用排隊

影／蘇貞昌過馬路沒走斑馬線成焦點 警方：沒違法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。