當成做善事！通用小黃門檻高仍吸引愛心運匠加入

台中市小黃滿街跑，但可以讓輪椅族上車的通用小黃並不多。台中市交通局說，台中有8000多輛小黃，僅有46輛通用小黃上路，另有15輛通用小黃在籌備中，加起來占不到百分之一，主要是通用小黃購車成本高、每趟服務時間長等因素，交通局去年爭取補助營運，雖門檻高，仍吸引30名愛心運匠投入。

交通部為鼓勵通用計程車營運，有購車補助，依車款每輛補助31萬元到40萬元，另有每趟次的承接營運獎勵金，每月最高5000元等，採預約叫車，車資與一般計程車計價相同。

台灣大車隊經理張森雄說，車隊在台中、彰化、南投3縣市有3000輛小黃，其中32輛為通用小黃。這32輛通用小黃，有11輛是加入交通部補助營運計畫，在本月成軍營運。

他指出，通用小黃購車成本約為一般小黃的二倍，加上駕駛要花較長時間協助輪椅族上下車、固定等，行駛過程力求平穩、舒適，花費時間較長，大部份需配合乘客提早半小時到場，收費比照一般計程車，會加入的運匠很有心，也很有愛心與服務精神。。

楊姓市民說，他的媽媽八十多歲有慢性病，輪椅代步，家人最擔心晚上有病痛要送醫，預約不到復康巴士，叫救護車又擔心擾鄰，只能用一般轎車載送，他和弟弟二人合力抱媽媽上車，拉扯半天，媽媽不舒服，兄弟倆也怕摔傷媽媽；希望政府大力推廣，滿街都是通用計程車，輪椅族不再「寸步難行」。

服務二年多的駕駛林昱銘說，他會換成通用計程車是曾載過一名車禍受傷年輕人，年輕人要返回住處，由友人攙扶上車，乘車過程痛苦萬分，他一路提心吊膽，想幫忙卻不知如何做起，思考通用小黃可以幫助很多輪椅族，雖然成本高，可以助人，也能增加客源，就咬牙買車，加入服務行列。

駕駛陳敏德說，他駕駛通用計程車三年，感覺像做善事，遇到乘客上車後最常說的一句話是「很開心，有這種車子真的非常好」，輪椅族上下車很方便、安全，陪同的家屬感受服務到位，讓他們很安心。