生人迴避！睽違24年 彰邑城隍要暗訪出巡了
睽違24年的彰邑城隍廟出巡遶境，訂農曆6月11日（國曆7月31日）城隍暗訪、12日出巡、13日車巡，目前正訓練神將等籌備相關事宜，一切就緒，四大門樓也已搭建完成，地方盛大迎接此一宗教盛事，也期待城隍出巡，能掃除新冠肺炎疫情，安定人心。
12年一次擲筊決定的彰邑城隍廟出巡遶境，今年逢鼠年庚子年，今年2月8日由彰化縣長王惠美擲筊，很神奇地以一擲聖杯，另一杯還貼著桌腳立筊，決定此次出巡，令地方津津樂道，此次庚子年出巡距前次彰邑城隍出巡已時隔24年，意義非凡。
彰邑城隍廟總幹事楊鉅名說，彰化城隍為縣城隍，主祀城隍原為「顯祐伯」，建廟於清雍正11年，更早則是奉祀城隍令牌，管轄區域北到大甲溪，南到虎尾溪，彰化城隍廟管委會在民國90年擲筊請示後，晉升為「仁愛侯」，輩分極高。
楊鉅名說，早年彰化城隍出巡繞境是60年一次，在民國56年拆除重建後，信眾認為城隍60年才出巡遶境一次，相距太久，經擲筊請示，每逢鼠年擲筊，由縣長擲一次決定。前次獲聖杯讓彰化城隍得以出巡繞境的是阮剛猛，距今已24年，而12年擲筊的縣長是卓伯源，卻獲得陰杯。
2020庚子年彰化城隍出巡遶境，經排定的行程，6月11日（國曆7月31日）下午5時30分起暗訪；6月12 日上午7時30分城隍出巡遶境，下午5時30分在觀禮台有表演節目；6月13日下午1時車巡遶境及藝閣踩街；6月14日下午3時宴王祝壽、晚間11時祝壽大典；6月15日城隍爺聖誕。
楊鉅名說，彰邑城隍出巡的區域，包括早年彰化城內外，而前一天的暗訪，要彰化市四間廟宇配合、四城門土地公隨行，暗訪主要目的在於妖魔鬼怪大掃除，生人迴避，也受理伸冤，今年並有分靈廟提供模擬的囚車及人犯，懲奸罰惡。
目前，彰邑城隍廟正訓練神將及相關儀式等籌備事宜，將有上百陣頭參與；並在彰化市古城門位置， 東門「樂耕門」、西門「慶豐門」、南門「宣平門」、北門「共辰門」等四大城門牌樓均已搭設完成。
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