快訊

【論文歪風1】台大研究生論文「自己抄自己」 還有人被指導教授抓包舉發

最強「蔣公分身」李登科驚傳辭世 享耆壽92歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公共工程招商不易 清水岩溫泉、白色海豚屋流標多次

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
清水岩溫泉區斥資近二億元興建包括戶外池及溫泉湯屋等，但辦理招商流標10次。圖／資料照，記者林宛諭攝影
清水岩溫泉區斥資近二億元興建包括戶外池及溫泉湯屋等，但辦理招商流標10次。圖／資料照，記者林宛諭攝影

公共建設招商頻碰壁!彰化縣社頭鄉清水岩溫泉區2016完工至今已招商流標十次，7月底將再度招標，已再放寬招商條件；而去年完工的伸港鄉白色海豚屋早已成為打卡網美景點，但招商也不順利流標3次，將重新檢討未來營運方向。

彰化縣社頭鄉清水岩溫泉區斥資2億元興建，歷經三任縣長規劃、興建、招商，包括溫泉區泡腳池、二幢湯屋、餐廳、遊客服務處、戶外溫泉池等，但從2016年完工後，已單獨招標委外營運流標8次，縣府再向交通部爭取補助2億元打造「清水之森幸福東南角」露營區完工後，露營區與溫泉區合併招標又流標2次。

彰化縣府城觀處長田飛鵬表示，先前有業者反映招標條件中的每年固定權利金250萬元太高，縣府此次已降為每年150萬元，以減少委外廠商營運壓力，目前再度上網招標中，預計7月底截標。

而位於彰化縣伸港鄉的彰化縣自然生態教育中心斥資1億3000多萬元興建，由於白色的特殊造型，被大家稱為白色海豚屋去年完工後，由於一旁又有風力發電機，早已成為打卡網美景點，但海豚屋至今大門深鎖，還未開放。

田飛鵬說，自然生態教育中心雖去年完工，但本月才通過驗收，縣府對外招商和驗收同步進行，但招商也流標3 次，將會再進行招標條件檢討，近期會先規劃做局部開放，及規劃展覽活動，由於自然生態教育中心可以結合在地豐富的招潮蟹等溼地生態資源，縣府希望未來先以活動帶動旅遊人潮，更有利於招商。

去年完工的彰化縣伸港鄉白色海豚屋彰化縣自然生態教育中心也流標3次，還未開放。圖／彰化縣府提供
去年完工的彰化縣伸港鄉白色海豚屋彰化縣自然生態教育中心也流標3次，還未開放。圖／彰化縣府提供

溫泉 露營區

延伸閱讀

疑地震震壞天然氣管線 彰化縣北斗鎮圓環路面冒天然氣

花東快重啟可行性評估 流標2次近期3度招標

條紋海豚台南擱淺獲救 安置成大鯨豚中心

相識7年！疫情被迫分開 阿金重逢海豚「這舉動」暖翻眾人

相關新聞

溪頭假日人太多 台大公告漲停車費及取消軍警公教優惠

溪頭七月以來天天有超過7000人，台大實驗林表指出，由於入園車輛太多，常造成周遭聯外道路的壅塞，因此公告溪頭自然教育園區...

公共工程招商不易 清水岩溫泉、白色海豚屋流標多次

公共建設招商頻碰壁!彰化縣社頭鄉清水岩溫泉區2016完工至今已招商流標十次，7月底將再度招標，已再放寬招商條件；而去年完...

影／蘇貞昌過馬路沒走斑馬線成焦點 警方：沒違法

行政院長蘇貞昌今到南投縣視察中興新村活化，指示國家發展委員會應通盤全面思考，而非瓜分式、單點作為；蘇也參觀台灣省政府，並...

影／蘇貞昌視察中興新村憶從政 對活化下指導棋

行政院長蘇貞昌今到南投縣視察中興新村活化辦理情形，對於重回初入政壇當省議員的地方很有感觸，他要求國家發展委員會要好好活化...

不婚衝擊生意少 婚紗攝影師轉型運動攝影還拍MV

彰化縣田中鎮法爾微創影像公司負責人吳冠影最近拍了知名藝人任賢齊的最新MV，他是田中玫瑰婚紗館的第二代，跟隨父母腳步原本從...

影／打造全台首座國際壘球場 台中壘球運動園區動工

要打造全台首座國際壘球場，投資2億元的台中市國際壘球運動園區今天動工，位於外埔區的原陸軍廢棄營區，台中市副市長黃國榮表示...

水里車埕茶鄉好好玩 農會邀大家做火車來夏舞茶

疫情趨緩，國人生活回歸正常，加上近來農遊券及三倍券的發威，南投水里鄉、信義鄉、魚池鄉農會總幹事都不約而同地說，「上半年的...

中市推線上購停車月票 單筆買3個月以上打9折

台中市政府交通局今年5月1日推出「線上購買停車月票」優惠，開賣兩個月內共1萬1525件申辦，較去年同期成長325%，且市...

社區唯一通道遭占用 居民陳情中市府「給條回家的路」

台中市大雅區上山二路16號內有一社區，唯一的進出入通道屬國有地，卻遭其他住戶「占用」並傳出有人申請讓售此通道，社區10幾...

植保無人機省工省錢 傳統農民接受度還不高

植保無人機每分鐘可噴灑一點四至二分地農地，具省時省工省錢功能，但專業稻農出身的嘉義縣太保市長黃榮利說，無人機代噴農民接受...

35歲青農投入無人機代噴 光一期稻作3個月已賺近百萬

34歲彰化青農施偉皓投入無人機代噴已經3年，他指出，農用無人機利用APP、軟件操控，以飛控系統定速、定位，能自動作業也能...

搶觀光財 中市推登山步道、部落巡禮

搶觀光財，中部力推「不一樣旅程」！中市觀光旅遊局與中部旅行業者近日探勘登山祕境，規畫人文歷史搭配原住民特色餐、手環DIY...

熱門新聞

找到小慧了！慢飛天使搭錯車走失2天 晚間被尋獲

「農藥灑在我頭上」餵母乳媽媽遭無人機噴藥超崩潰

報復性旅遊發威 金門建功嶼假日每天遊客破2千擠爆了

台2線自來水管汰換施工 瑞芳、基隆2萬多戶停水23小時

民眾投訴玉皇宮燒金紙狂冒黑煙 環保局1天稽查3次

溪頭假日人太多 台大公告漲停車費及取消軍警公教優惠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。