公共工程招商不易 清水岩溫泉、白色海豚屋流標多次

公共建設招商頻碰壁!彰化縣社頭鄉清水岩溫泉區2016完工至今已招商流標十次，7月底將再度招標，已再放寬招商條件；而去年完工的伸港鄉白色海豚屋早已成為打卡網美景點，但招商也不順利流標3次，將重新檢討未來營運方向。

彰化縣社頭鄉清水岩溫泉區斥資2億元興建，歷經三任縣長規劃、興建、招商，包括溫泉區泡腳池、二幢湯屋、餐廳、遊客服務處、戶外溫泉池等，但從2016年完工後，已單獨招標委外營運流標8次，縣府再向交通部爭取補助2億元打造「清水之森幸福東南角」露營區完工後，露營區與溫泉區合併招標又流標2次。

彰化縣府城觀處長田飛鵬表示，先前有業者反映招標條件中的每年固定權利金250萬元太高，縣府此次已降為每年150萬元，以減少委外廠商營運壓力，目前再度上網招標中，預計7月底截標。

而位於彰化縣伸港鄉的彰化縣自然生態教育中心斥資1億3000多萬元興建，由於白色的特殊造型，被大家稱為白色海豚屋去年完工後，由於一旁又有風力發電機，早已成為打卡網美景點，但海豚屋至今大門深鎖，還未開放。