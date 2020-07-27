影／蘇貞昌過馬路沒走斑馬線成焦點 警方：沒違法

行政院長蘇貞昌今到南投縣視察中興新村活化，指示國家發展委員會應通盤全面思考，而非瓜分式、單點作為；蘇也參觀台灣省政府，並步行至台灣省政資料館，但前往途中，蘇沒走斑馬線，直接穿越馬路，意外成焦點，但警方表示「沒違法」，因當時處於交通管制期間，一切以交通警察指揮為主。

國發會中興新村活化專案辦公室指出，研議規劃進駐機關有內政部國土測繪中心中興工作站、營建署下水道工程處中區分處中興辦公室、國家安全局中部工作站；另撥交約1公頃土地給衛福部南投醫院做中興長照基地，預定增設190個床位。

行政院組織再造後，再供環資部水土保持及地質礦產署、水資源保育署水資源保育研究所、經濟暨能源部水利署水利圖資與雲端運用中心，預計將有約400人進駐辦公；後續配合組改，若有新成立單位或在外租房的機關將能優先進駐。

對此，蘇貞昌認為，廳舍整修後分配給中央單位設辦公室，不應用瓜分式，使得廳舍使用東一塊西一塊，沒整體性，只會讓活化和管理更複雜；國發會主委龔明鑫說，院長指示活化應通盤全面思考，而非單點作為，因此持續思考整體規劃。

而蘇參觀當年的省長辦公室、台灣省政資料館，瀏覽歷任主席陳列室、中興新村園區模型，重溫省府半世紀歷史軌跡並表示，省府歷史地位重要，應善用數位科技，完善資料整理打造兼具歷史教育、文物保存、介紹台灣政治變遷的整體規劃。

只不過，蘇貞昌從台灣省政府步行至台灣省政資料館時，10公尺前就有斑馬線，但一大票人聲勢浩蕩直接穿越馬路，意外成為焦點；對此，南投縣警局交通隊表示「沒違法」，並說明，因當時處於交通管制期間，一切以交通警察指揮為主。