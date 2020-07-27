溪頭假日人太多 台大公告漲停車費及取消軍警公教優惠

溪頭七月以來天天有超過7000人，台大實驗林指出，由於入園車輛太多，常造成周遭聯外道路的壅塞，因此公告溪頭自然教育園區停車費將自8月1日起調漲外，園區並自今年9月1日起，取消給予現役軍警、現職公教人員及因公撫恤遺族購買優待票的優惠。

溪頭營林區主任彭嘉文指出，溪頭園區小客車停車位只有800個、大型遊覽車100多個，原本汽車不分大小停車費都是100元，8月起，大型車輛每日停車費為150元、小型車輛則為120元，至於機車停車費不調整仍是35元，盼「以價制量」作法，能適時改善遊客爆滿及塞車問題。

台大實驗林指出，早在3年前，打算祭出「以價制量」的策略，將65歲以上銀髮族入園門票由10元漲為80元，但當時受到周遭縣市民眾及立委的反彈，因此暫不做調整；經過多年檢討後，決定9月1日起，先取消給予現役軍警、現職公教人員及因公撫恤遺族購買優待票的優惠。

彭嘉文並說，園區停車場的數量有限，受到平地連續高溫溽暑難耐，夏季期間園區開始湧進遊客納涼，不僅平日就有7000人上山，假日更是超過8000人，使得溪頭森林園區也擠滿了人，往年溪頭7、8兩月可達近40萬入園，去年7月每日平均人次 6534人，今年暑假旺季，不同於疫情管制期間，溪頭平均每日2000人相比，從端午節連假後，今年勢必可成長10%。