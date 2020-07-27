快訊

達佛屠殺再起！蘇丹「農牧戰爭」危機，屠村至少80死

獨家／公視震撼彈 總經理等三位高層宣布請辭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

溪頭假日人太多 台大公告漲停車費及取消軍警公教優惠

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
台大實驗林公告溪頭自然教育園區停車費將自8月1日起調漲。記者黑中亮／攝影
台大實驗林公告溪頭自然教育園區停車費將自8月1日起調漲。記者黑中亮／攝影

溪頭七月以來天天有超過7000人，台大實驗林指出，由於入園車輛太多，常造成周遭聯外道路的壅塞，因此公告溪頭自然教育園區停車費將自8月1日起調漲外，園區並自今年9月1日起，取消給予現役軍警、現職公教人員及因公撫恤遺族購買優待票的優惠。

溪頭營林區主任彭嘉文指出，溪頭園區小客車停車位只有800個、大型遊覽車100多個，原本汽車不分大小停車費都是100元，8月起，大型車輛每日停車費為150元、小型車輛則為120元，至於機車停車費不調整仍是35元，盼「以價制量」作法，能適時改善遊客爆滿及塞車問題。

台大實驗林指出，早在3年前，打算祭出「以價制量」的策略，將65歲以上銀髮族入園門票由10元漲為80元，但當時受到周遭縣市民眾及立委的反彈，因此暫不做調整；經過多年檢討後，決定9月1日起，先取消給予現役軍警、現職公教人員及因公撫恤遺族購買優待票的優惠。

彭嘉文並說，園區停車場的數量有限，受到平地連續高溫溽暑難耐，夏季期間園區開始湧進遊客納涼，不僅平日就有7000人上山，假日更是超過8000人，使得溪頭森林園區也擠滿了人，往年溪頭7、8兩月可達近40萬入園，去年7月每日平均人次 6534人，今年暑假旺季，不同於疫情管制期間，溪頭平均每日2000人相比，從端午節連假後，今年勢必可成長10%。

彭嘉文強調，溪頭高海拔氣溫一般較山下低6至8度，過去溪頭每天平均有3500人入園，今年五月以前受疫情影響，每天入園數降到2500人，但到端午連假時開始反轉，第一天約6000人入園，第二天更達到9000人，連假第三天也有7500人，而進入暑假以來，平日都有7000人，假日更是超過8000人。

三倍券買溪頭門票以發票替代門票，每日超過7000人入園納涼。記者黑中亮／攝影
三倍券買溪頭門票以發票替代門票，每日超過7000人入園納涼。記者黑中亮／攝影
三倍券買溪頭門票以發票替代門票，每日超過7000人入園納涼。記者黑中亮／攝影
三倍券買溪頭門票以發票替代門票，每日超過7000人入園納涼。記者黑中亮／攝影

溪頭 台大 停車場

延伸閱讀

溪頭每天擠進7000人 訂出三倍劵買門票4規範

暑期日月潭溪頭這麼玩最划算！電子票證+預約台灣好行

南投／溪頭大學池 日據時代伐木貯存場所

溪頭歡慶50歲了！ 1970年生7/1入園一律10元

相關新聞

溪頭假日人太多 台大公告漲停車費及取消軍警公教優惠

溪頭七月以來天天有超過7000人，台大實驗林表指出，由於入園車輛太多，常造成周遭聯外道路的壅塞，因此公告溪頭自然教育園區...

影／蘇貞昌視察中興新村憶從政 對活化下指導棋

行政院長蘇貞昌今到南投縣視察中興新村活化辦理情形，對於重回初入政壇當省議員的地方很有感觸，他要求國家發展委員會要好好活化...

不婚衝擊生意少 婚紗攝影師轉型運動攝影還拍MV

彰化縣田中鎮法爾微創影像公司負責人吳冠影最近拍了知名藝人任賢齊的最新MV，他是田中玫瑰婚紗館的第二代，跟隨父母腳步原本從...

影／打造全台首座國際壘球場 台中壘球運動園區動工

要打造全台首座國際壘球場，投資2億元的台中市國際壘球運動園區今天動工，位於外埔區的原陸軍廢棄營區，台中市副市長黃國榮表示...

水里車埕茶鄉好好玩 農會邀大家做火車來夏舞茶

疫情趨緩，國人生活回歸正常，加上近來農遊券及三倍券的發威，南投水里鄉、信義鄉、魚池鄉農會總幹事都不約而同地說，「上半年的...

中市推線上購停車月票 單筆買3個月以上打9折

台中市政府交通局今年5月1日推出「線上購買停車月票」優惠，開賣兩個月內共1萬1525件申辦，較去年同期成長325%，且市...

社區唯一通道遭占用 居民陳情中市府「給條回家的路」

台中市大雅區上山二路16號內有一社區，唯一的進出入通道屬國有地，卻遭其他住戶「占用」並傳出有人申請讓售此通道，社區10幾...

植保無人機省工省錢 傳統農民接受度還不高

植保無人機每分鐘可噴灑一點四至二分地農地，具省時省工省錢功能，但專業稻農出身的嘉義縣太保市長黃榮利說，無人機代噴農民接受...

35歲青農投入無人機代噴 光一期稻作3個月已賺近百萬

34歲彰化青農施偉皓投入無人機代噴已經3年，他指出，農用無人機利用APP、軟件操控，以飛控系統定速、定位，能自動作業也能...

搶觀光財 中市推登山步道、部落巡禮

搶觀光財，中部力推「不一樣旅程」！中市觀光旅遊局與中部旅行業者近日探勘登山祕境，規畫人文歷史搭配原住民特色餐、手環DIY...

難就業、薪情差 中市勞工局加強媒合

近年來經濟波動、大環境欠佳，今年又因新冠肺炎疫情重創整體景氣，進入緊縮狀態，台中市今年4月就業率比去年同期少了2.78%...

風雲社團／南投觀光業聯盟 合作把餅做大

「南投縣觀光產業聯盟協會」是南投觀光的動力火車，歷任「盟主」李吉田、林志穎、魏振宇出錢出力，讓南投縣19個相關協會凝聚成...

熱門新聞

找到小慧了！慢飛天使搭錯車走失2天 晚間被尋獲

為夫則強！他全能改造王上身 只為照顧帕金森氏症太太

「農藥灑在我頭上」餵母乳媽媽遭無人機噴藥超崩潰

桃園登革熱確診第3例 研判為社區感染群聚

報復性旅遊發威 金門建功嶼假日每天遊客破2千擠爆了

新莊「池塘鬼屋」荒廢20年 市府展魄力全面清查、懲處

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。