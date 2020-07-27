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不婚衝擊生意少 婚紗攝影師轉型運動攝影還拍MV

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
吳冠影拍攝藝人任賢齊的新MV時，大女兒也被抓來當MV的小女主角，表現從容大方。圖/截自任賢齊想你啦MV
吳冠影拍攝藝人任賢齊的新MV時，大女兒也被抓來當MV的小女主角，表現從容大方。圖/截自任賢齊想你啦MV

彰化縣田中鎮法爾微創影像公司負責人吳冠影最近拍了知名藝人任賢齊的最新MV，他是田中玫瑰婚紗館的第二代，跟隨父母腳步原本從事婚紗攝影，但不婚族愈來愈多，衝擊婚紗市場，近年來馬拉松大夯，他轉型運動攝影，已開始為國際運動賽事宣傳片掌鏡，拍攝手法讓人驚豔。

吳冠影說，小時候經常是在攝影棚中睡著，受父母影響，十幾歲就開始玩相機，不到20歲也進入婚紗攝影業，記得剛入行時，每個月要接約60對新人攝影，經常一天就要拍二對新人，但近年來大概一年只能接到30多對婚紗攝影，連同婚宴攝影一年也只有70、80場，不婚潮流，讓婚紗攝影大幅萎縮。

彰化縣田中馬拉松在總幹事鄭宗政大力推廣下，成為秒殺的熱門馬拉松，吳冠影身為田中子弟，看著這個讓人沸騰的活動，6年前也毛遂自薦幫忙拍宣傳片，他說，田中馬可說是他跨足運動攝影和紀錄片的起點。

吳冠影的法爾微創影像公司目前以運動攝影為主，製作路跑、馬拉松等宣傳片，也接紀錄片、廣告片、婚紗攝影，從田中馬主題MV到今年幫知名藝人任賢齊拍攝的MV，及近年來幫XTERRA 越野三項競賽、The North Fac越野跑競賽拍攝的宣傳影片都讓人印象深刻。

他是國內第一個把穿越機用於越野跑運動攝影宣傳片的人，吳冠影說，國內拍運動攝影者相對少，拍運動攝影更需要經驗，因為運動員執著的表情、奮力的樣子稍蹤即逝，為了拍攝，以前不運動的他，現在可以爬坡26公里等在競賽途中為選手捕捉珍貴畫面，運動攝影激發他更多的攝影熱情。

吳冠影越野跑執導宣傳片

吳冠影執導的任賢齊新歌「想你啦」MV

吳冠影越野跑執導宣傳片。圖／2020 TNF100 Taipei Teaser影片
吳冠影越野跑執導宣傳片。圖／2020 TNF100 Taipei Teaser影片

攝影 婚紗 馬拉松

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