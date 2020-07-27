影／打造全台首座國際壘球場 台中壘球運動園區動工

要打造全台首座國際壘球場，投資2億元的台中市國際壘球運動園區今天動工，位於外埔區的原陸軍廢棄營區，台中市副市長黃國榮表示，明年底完工的國際壘球運動園區，將舉辦國內正式壘球比賽，並爭取國際性比賽到這裡舉辦。

台中市副市長黃國榮表示，台中市國際壘球運動園區位於外埔區，原為荒廢已久的陸軍鐵山營區，中市府爭取經費，中央補助1億2000萬元，中市府自籌8000萬元，活化荒廢地，又能打造出全台唯一的國際性壘球場，符合國際比賽標準，完工後可提供附近大甲高工等學校學生練習，國際球場也可提升大甲、外埔和大安的能見度，帶動觀光發展。

中市府建設局表示，壘球運動園區是新建國際賽事標準的壘球主球場一座，另有一座簡易練習場，主場館除有標準壘球場外，另有休息室、器材室、救護站，室內規劃重量訓練室、VIP室、記者室、轉播室、媒體工作室、技術代表工作室等設施，共可容納外野看台800人，內野座位區1200人，共2000人觀賽，簡易球場可供棒壘選手基礎練習和活動用。