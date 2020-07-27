水里車埕茶鄉好好玩 農會邀大家做火車來夏舞茶

疫情趨緩，國人生活回歸正常，加上近來農遊券及三倍券的發威，南投水里鄉、信義鄉、魚池鄉農會總幹事都不約而同地說，「上半年的疫情造成業績受損至少30%，但暑假以來，這一波的買勢，加上農會同行調補貨，到年底應可拉平損失。」

周末假日的台灣集集線，果然迎來了國內旅遊熱潮，上午的集集線班車，尤其班班客滿，大家都是一同搭火車遊小鎮，不只集集，終點站車埕更是擠滿了遊客，感受不同的鐵道文化；看準這波反彈商機，農糧署輔導南投縣農會舉辦「2020夏舞茶系列活動」，即日起至10月31日止，在水里車埕真梅館設置南投特色好茶專區行銷在地優質茶葉。

農糧署指出，台灣茶葉種植面積總計為1萬2196公頃，其中僅南投縣茶葉種植6518公頃，是全台的53%，是茶葉最大產區，種類也最多，包括水里小葉種紅茶、中寮二尖茶、竹山杉林溪茶、名間四季春、仁愛高山烏龍茶、南投市青山茶、信義布農紅茶、鹿谷凍頂烏龍茶及魚池日月潭紅茶等。

由於南投縣各茶區由於茶樹品種、風土條件、海拔高地及製茶技術等不同，各有其特色好茶，邀請全南投各茶區的好茶，周末安排創意茶席體驗活動，以寓教於樂方式，教導國人認識台茶文化進而增加購買意願。