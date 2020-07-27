中市76歲退休教師不婚伴母娛親 獲孝行楷模表揚

擔任教師43年後退休的76歲陳智娥，一直未婚陪伴97歲母親，即使有洗衣機，仍堅持為母親手洗衣物，還想盡辦法討母親開心，今天獲得台中市南區孝行楷模表揚。

76歲的陳智娥住在南區國光里，今天獲得台中市南區109年度孝行獎表揚，不過今年因為受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，表揚活動由各里辦公處自行舉辦。

陳智娥表示，孝順母親是天經地義的事，為此獲得表揚實在不敢當，母親從小教導她做人要守規矩，要原諒別人犯錯，讓她至今印象深刻，她也敬愛母親從小以來的教導。

國光里長陳雅惠表示，陳智娥曾擔任國立台中家商老師43年，1999年還曾榮獲教育部「杏壇芬芳錄」表揚，於2011年退休。

陳智娥不只孝順母親也樂於助人，陳雅惠指出，陳智娥在校期間就常帶領學生參加社福活動，並前往慰問老人院、育幼院，以及家境清寒學生；陳智娥的父親是日本人，2006年逝世後，捐款30萬元，設立清寒獎學金，幫助家境清寒的學子，持續至今未間斷，深獲鄰里愛戴與肯定。

代表頒發匾額給陳智娥的台中市議員邱素貞指出，陳智娥與母親相依為命，感情甚篤，經常像姐妹花玩在一起，還長期陪伴母親學習太極拳、練習唱歌、參加合唱團，在家中，母女也會以日語交談，討母親歡心。

另外，儘管目前洗衣機相當普遍，但陳智娥仍堅持用雙手幫母親洗滌衣物，陳智娥認為，讓母親穿著乾淨整潔，一點也不辛苦。