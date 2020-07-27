植保無人機省工省錢 傳統農民接受度還不高

植保無人機每分鐘可噴灑一點四至二分地農地，具省時省工省錢功能，但專業稻農出身的嘉義縣太保市長黃榮利說，無人機代噴農民接受度還不高，主要是認為病蟲害空中噴藥防治效果，不如人工高壓噴藥。

台南青農李昆桓的胡麻田曾實驗以無人機噴藥防治白粉病，過去八小時一個人只能進行四分地的噴藥作業，用無人機噴藥，六分鐘就可以完成，省時更節省人工費用。

不過，林姓代噴業者表示，植保無人機噴藥還是要看農作物種類，像是稻米、蓮花、高麗菜等較好噴，也比較確保噴藥效果，但果樹類就不太適合，農民多數還是偏愛傳統人工代噴，對無人機代噴還在觀望中。

雲林縣種稻逾50年的陳姓老農表示，年輕時農藥都自己噴灑，近廿年改找傳統人工代噴，最近聽聞不少鄰田請植保無人機代噴，「很好奇新興機器可以做到什麼程度？但也會怕雇工及農藥成本比以往負擔重。」他考慮的是不想花太多成本，且不熟識這項產業作法，還是認為維持以前傳統人工噴灑即可。

雲林縣廖姓農民說，自己曾請植保無人機代噴農藥，但他認為噴藥的方式和他認知的不同，「感覺有差」，他還是傾向請人工代噴比較習慣。

有的老農幾乎無法接受農用無人機，彰化農民委託傳統噴藥行情價格一分地200元，出動無人機價格相同，但傳統一甲地約需1公斤的農藥添加1公噸的水稀釋，無人機使用一樣的農藥量，只須20公斤的水，有農民確認為無人機噴藥起來不夠濕，感覺效果不佳，接受度有限。

南投縣是荔枝、龍眼、柑橘重要產地，山藥、生薑等也是重要經濟作物。陳姓果農說，無人機主要噴灑在空中噴灑藥物，農藥會附著在葉片上，對於平地種植的稻穀、蔬菜較合適，南投縣以山坡地居多，用無人機噴灑果樹或根莖類、防治效果不佳。

有代噴業者透露，多數老農習慣請傳統人工噴灑，或自行到農藥行諮詢，買農藥自己施作，植保無人機是新興產業，要打入代噴市場，勢必也須經歷一段過渡期，因此建議政府可以將無人機精準投藥的科技專業，結合農藥行精準派藥的經驗優勢加乘推動，讓代噴產業達到一加一大於二的效益。