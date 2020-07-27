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35歲青農投入無人機代噴 光一期稻作3個月已賺近百萬

聯合報 / 記者余采瀅林敬家／連線即時報導
植保無人機代噴業務漸夯。記者吳淑玲／攝影
植保無人機代噴業務漸夯。記者吳淑玲／攝影

34歲彰化青農施偉皓投入無人機代噴已經3年，他指出，農用無人機利用APP、軟件操控，以飛控系統定速、定位，能自動作業也能手動操控，最適合運用在稻田噴藥、施肥，而甘蔗、玉米作物高度高，出動無人機噴藥能避免農民困在園內吸入農藥，荔枝椿象爆發期，他也受委託幫果農噴藥。

農業缺工，多旋翼農用無人機噴藥、施肥新行業近年興起，彰化是農業大縣，3年多前縣內開始有人使用農業植保機，最近投入的人越來越多，尤其是家中管理大片面積的佃農也躍躍欲試。這種農業植保機一公頃稻作噴灑只需一人作業，約20分鐘就能完成，傳統背噴藥機須花半天時間，施偉皓今年光是一期稻作期間約3個多月已賺近百萬。

施偉皓考了2次無人機代噴證照才通過，他說，要從事無人機代噴工作，須取得傳統代噴執照以及無人機操作執照，考試分為學科和術科，學科須要了解大氣環境、無人機結構、農藥等知識。傳統代噴執照考試要9千元，無人機代噴考試要1萬2千元，每2年還需要回測。

他認為無人機代噴產業會持續發展，許多沒有農業經驗的人想加入，但沒有農藥、農業相關概念，工作時會很有風險，有意願的人至少要通過考照，有規範才有提升。

無人機噴藥並沒有想像中容易，38歲鍾秉宏投入無人機代噴已經4年，他說，受限條件多，如風不能太大，否則噴灑容易飄散到鄰田；下雨也無法噴灑，藥劑容易沖淡而稀釋，且噴灑時溫度不能超過35度，不然藥劑可能會蒸發掉。另外，無人機飛行高度不能太高，也不能太低，飛太高作物噴不到藥，飛太低噴福變窄 ，噴灑達不到藥效，最適當高度介於2公尺至2.5公尺之間。

另一名無人機代噴業者說，無人機代噴必須取得民航局及農委會核發的雙照，並以法人名義執行代噴。由於無人機代噴農藥商機夯，每次開課報名皆爆滿，受疫情影響，不少課程因此延期，無法如期開課，人才培育速度慢，政府卻趕在今年4月上路遙控無人機管理規則 ，人才不足，導致不合格的無人機滿天飛。

施偉皓說，有些老農想要嘗試無人機代噴，但考照前須上網下載文件填寫，甚至寄電子信箱報名，對他們來說，電腦開機都有問題，根本難以考照。

有農民也說，傳統代噴業者考照的本來就不多，無人機代噴怎麼可能還願意花錢考試？也有無人機代噴業者說，他工作時間清晨4、5點開始，噴了就走，若無照飛，根本抓不到人。

台中市農業局表示，遙控無人機管理規則今年4月上路，農業局依據中央所訂定的查核紀錄表，針對合法的無人機代噴業者，查核無人機是否已向民航局註冊、使用農藥是否為合法農藥、作業高度是否在植冠上方4公尺以下等8項規定，也歡迎民眾檢舉非法業者，若違法將依農藥管理法第53條處1萬5千元以上、15萬元以下的罰鍰。

台南地區已經出現不少植保無人機噴藥。記者吳淑玲／攝影
台南地區已經出現不少植保無人機噴藥。記者吳淑玲／攝影

民航局 農民

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