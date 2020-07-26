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員林市晴雨球場啟用 廣盛盃決賽熱鬧開打

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市晴雨球場公園今天落成啟用，知名籃球賽事廣盛盃也在晴雨球場舉行決賽，吸引民眾前往觀賽看球星。圖／員林公所提供
彰化縣員林市晴雨球場公園今天落成啟用，知名籃球賽事廣盛盃也在晴雨球場舉行決賽，吸引民眾前往觀賽看球星。圖／員林公所提供

彰化縣員林市晴雨球場公園今天落成啟用，知名籃球賽事廣盛盃也在晴雨球場舉行冠軍賽，寶麗晶與夢想家對決，吸引民眾前往觀賽。

知名籃球賽事廣盛杯今天四強決賽包括建國塑膠、寶麗金餐飲集團、夢想家青年隊、 Homies等四隊較勁，許多民眾到場觀賽，一賭夢想家青年隊健行科大FMVP林俊吉、明道大學戰神曾柏喻等知名大專好手，及寶麗金餐飲集團「台灣艾佛森」之稱的蔣淯安等球星打球，決賽最後由夢想家青年隊拿下冠軍。

員林市晴雨球場公園落成啟用典禮由彰化縣長王惠美、彰化縣議會議長謝典林、員林市長游振雄、縣議員張錦昆等人主持，王惠美說，晴雨球場公園由斥資八千萬元，其中縣府補助520萬元，並向教育部體育署爭取補助一千多萬元，可說是大員林地區愛好運動朋友的一大福音。

王惠美說表示，縣府另爭取教育部體育署補助2億元，並自籌2.7億元，興建彰南國民運動中心，也預計於今年底前啟用，包括溫水游泳池、韻律教室、體適能中心、籃球場、羽球場、桌球室等，讓愛好運動的朋友能多一個休閒的地方，也鼓勵鄉親多運動、多拚經濟，一起為彰化努力。

游振雄說，感謝張錦昆議員在員林市長任內規劃晴雨球場，也經過風風雨雨，因為建地的問題，在設計上有一些變更，去年9月竣工，今年4月起開放給民眾測試使用後，今天更配合第五屆廣盛盃籃球錦標賽慶祝落成典禮，有如此完善的球場，未來也將舉辦更多活動。

謝典林說，廣盛盃籃球錦標賽也邁入第五屆，今年因疫情關係將場地移到戶外，相信這次比賽能讓大家有不一樣的感受。

員林市晴雨球場公園落成啟用典禮由彰化縣長王惠美、員林市長游振雄、縣議員張錦昆等人主持啟用典禮。 記者林宛諭／攝影
員林市晴雨球場公園落成啟用典禮由彰化縣長王惠美、員林市長游振雄、縣議員張錦昆等人主持啟用典禮。 記者林宛諭／攝影

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