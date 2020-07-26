南投家扶打造兒少培力館 經費還缺1200多萬元

家扶基金會南投家扶中心為協助弱勢學子自立，協助其培養一技之長，籌建「兒少培力館」並於去年7月動土，但因建設經費仍未完全到位，尚缺1400多萬元，南投縣政府將補助經費200萬元，盼拋磚引玉，鼓勵社會大眾支持助興建。

南投家扶中心指出，9年前獲善心人士捐贈國道三號南投交流道附近土地，考量教育和技能是協助弱勢兒少翻轉人生的最佳助力，因此規劃打造「兒少培力館」，成為幫助全台他們培養一技之長，協助他們自立的夢想基地。

而該館區規劃占地面積約580坪，興建地上4層、地下1層建物，新建經費估計達1億3000萬元，歷經8年總算籌募近億元主建物費用，且在去年7月動工，預計明年2月完竣，但空間規劃裝潢及設備經費仍未到位，資金仍有缺口。

南投家扶中心主任魏季李說，去年動工時，建設總經費尚缺約3000萬元，這1年來透過義賣、勸募等全力籌措，但仍未能湊足資金，而建物明年完竣後就得挹注經費完善烘焙、木工、電腦教室等空間和設備，至今還欠上千萬元，令人憂心。

南投縣政府得知後率先伸出援手，將補助200萬元經費協助興建「兒少培力館」，近期將公開捐贈，盼有拋磚引玉之效，鼓勵社會大眾支持助興建，縣府也社會各界有錢出錢、有力出力，協助該館區工程完工，讓貧弱學子能有個技能訓練場所。