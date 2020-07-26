霧峰林家推夜探宮保第 要抓住國旅商機

一場疫情重創觀光產業，但國內旅遊因此興起，台中市霧峰地區文化界人士日前因此組成「霧峰文化觀光協會」致力推動霧峰文化資源再造以及文化觀光旅遊發展；霧峰林家宮保第園區最近也推出「夜探宮保第」的活動，並策劃推動地區觀光巴士，以抓住這波商機，製造發展契機。

霧峰有霧峰林家花園古、九二一地震教育園區、光復新村、舊省議會、亞洲大學、霧峰農會酒莊、國立台灣交響樂團等地方觀光資源，具有相當的文化深度，地方人士都認為理當是個可以發展深度觀光旅遊的地方，但是至今在文化探索、觀光發展上都仍十分有限。

地方藝文界人士和霧峰區農會日前組成霧峰文化觀光協會，想集合眾人之力，統合區公所和地方各層面的資源，集中發展地區觀光和發揚文化。成員有霧峰林家宮保第園區、霧峰文化創意協會、台灣花園城市協會、詩情公民文化協會、霧峰區農會、熊與貓咖啡書房、台灣現代音樂鈴博物館等，霧峰區農會還捐出百萬元做為協會運作基金。

協會理事長、霧峰林家宮保第園區總經理林俊明說，在疫情前園區每日造訪人次達9千人，但疫情期間十分冷清，5月僅1千人，6、7月僅恢復至約5千人，以要有9千人才可維持園區營運而言，目前仍遠遠不及。

但是園區目前也結合振興3倍券，推出只要兩人同行，花5百元振興券入場即可享受夜探宮保第免費穿戲服和提供飲料的千元服務優惠，希望藉此吸引遊客前往。他說，夜探宮保第讓遊客可以穿戲服，體驗在大花廳看戲、聽戲曲的情境，此活動也是探訪林家花園的重頭戲。