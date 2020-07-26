台中捷運綠線8月7日啟動初勘 年底通車再進一步

台中捷運綠線預定年底完工通車，台中市政府今天表示，經邀請具捷運初勘經驗的專家學者擔任初勘委員，在召開初勘委員會議後，拍板通過將於8月7日啟動初勘作業。

台中市交通局長葉昭甫表示，為加速捷運通車期程，21日由台北市政府及台中捷運公司通知完成初履勘前7項營運要件後，24日立刻舉行初勘委員會議，成立營運、機電、土建等相關小組，規劃初勘日進行全面性視察，捷運綠線將做好全面性災害應變工作。

葉昭甫指出，會中各委員均認可捷運綠線的整備情形，目前捷運綠線依「大眾捷運系統履勘作業要點」規定，確認土木建築、軌道及機電工程完竣，6月11日完成系統穩定性測試，正式取得通車前門票。

葉昭甫說，包括緊急逃生設施、安全防護措施及相關安全標示也都具備，票務系統測試正常，捷運相關營運人員已進駐，訂定各項必要的土建、機電及營運相關規章、列車運行計畫，並提出機電系統獨立查證與確證報告，代表捷運綠線通車安全無虞，值得市民信賴。

葉昭甫強調，在初勘委員會議中，由台中市政府提出初勘計畫，交通部列席指導，經台北市政府捷運工程局、台中捷運公司及市府交通局簡報說明工程、營運及周邊交通配套準備情形，委員逐一確認綠線土建、機電、營運初勘條件完備，正式拍板8月7日啟動作業，這是捷運綠線的新里程碑。