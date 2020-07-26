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中市環局稽查345件禮品包裝 未發現過度包裝「虛胖」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中市府稽查345件禮盒，未發現過度包裝，均合格。圖/環保局提供
中市府稽查345件禮盒，未發現過度包裝，均合格。圖/環保局提供

台中市政府環保局日前稽查百貨公司，超級市場及量販店等業者，共查核21處販賣據點、345件禮盒產品，未查獲過度包裝的禮盒商品，若確認違法，每件最高將處新台幣15萬元罰款。

環保局長吳志超指出，市府連日查核21處販賣據點，345件禮盒產品，包括297件加工食品禮盒、10件糕餅禮盒及38件酒禮盒，未查獲過度包裝禮盒商品。

但環保團體指出最容易發生過度包裝的送禮季節應該是中秋節丶過年，不少禮品「虛胖」，靠環保稽查事倍功半，消費者應適度反應「不喜歡」、「拒買」業者才會改進。

許多廠商或禮品店為符合節慶，將商品過度包裝應景，造成豪華「澎派」的錯覺。台中市環保局赴轄內各賣場稽查，查核345件，未發現過度包裝。

環保局表示，一般包裝與實際產品體積比值，應小於1。業者推出禮盒產品前，應檢視是否符合「限制產品過度包裝」的規定，減少廢棄物及資源浪費。

資源回收再利用法即針對禮盒包裝層數（糕餅為三層以下，加工食品、化妝品為二層以下）及包裝體積比值等做出規範，業者可至行政院環境保護署「限制產品過度包裝試算網頁平台」（https://bit.ly/3jAzJpU）查詢。

中市府稽查345件禮盒，未發現過度包裝，均合格。圖/環保局提供
中市府稽查345件禮盒，未發現過度包裝，均合格。圖/環保局提供

台中市 中秋節 行政院

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