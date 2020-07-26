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台中購物節梧棲區消費全市第6高 網友：三井OUTLET最夯

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市購物節，目前統計，民眾到梧棲區的消費金額已超過2000萬元。圖／梧棲區公所提供
台中市購物節，目前統計，民眾到梧棲區的消費金額已超過2000萬元。圖／梧棲區公所提供

台中市購物節7月到8月展開，梧棲區人口約5萬9000多人，據台中市經濟發展局統計，台中購物節活動，到梧棲區消費已登錄消費超過2000萬元，居全台中各區第6高，區長溫國宏表示，會繼續帶領公所團隊大力宣傳購物節活動，希望讓更多人認識梧棲，有網友點出消費高的關鍵，外地民眾到梧棲消費金額最高的地點應是台中港三井OUTLET。

梧棲區公所表示，從台中市區各地到梧棲區方便，提高消費者到海線的意願，讓各地觀光、旅遊多了一種旅遊、消費的選擇，梧棲區還有頂漁寮公園、頂寮幸福門，中和里和興農里等彩繪景點，形成在地特色的吸睛景點，吸引許多觀光旅客。

梧棲區公所為了提升在地文化能見度與促進民眾休閒活動，將舉辦第一屆的「五七藝文季」活動，活動期間從8月1日(六)至10月31日(六)，推出區內的十大特色優惠店家外，更有一系列的藝文活動。

梧棲 購物 台中市

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