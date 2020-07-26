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中捷綠線8/7啟動初勘作業 全線通車差最後一哩路
台中市政府提出捷運綠線初勘計畫，初勘委員會逐一確認綠線土建、機電、營運，認可條件完備，拍板8月7日啟動初勘作業。市府團隊力拚今年底全線通車。
交通局長葉昭甫表示，24日舉行初勘委員會議，成立營運、機電、土建等相關小組，規劃初勘日全面視察。
「營運組」針對各車站旅客轉乘、進出站及相關服務設備進行檢視「機電組」測試機房、軌道設施設備及電聯車相關設施「土建組」對車站站體硬體設施、通廊、電手扶梯及無障礙設施實地檢測，委員將提出模擬演練題目，了解中捷災害應變能力。
葉昭甫強調，初勘委員會委員均認可捷運綠線的整備情形，目前捷運綠線依「大眾捷運系統履勘作業要點」第3點第1項規定，逐步完成確認土木建築、軌道及機電工程完竣，6月11日完成系統穩定測試，正式取得通車前門票。
另緊急逃生設施、安全防護措施及相關安全標示均已具備，票務系統測試正常，捷運相關營運人員已進駐，訂定各項必要的土建、機電及營運相關規章，列車運行計畫，並提出機電系統獨立查證與確證報告。
根據交通部「大眾捷運法」規定，主辦工程建設機構所屬工程處（所）及營運機構報請主辦工程建設機構自行辦理初勘，再報交通部履勘，通過後即可試營運，接著正式營運。
交通局全體動員辦理各項通車前準備作業，除與北市府及中捷公司共同籌備通車前準備工作外，配合各車站周邊環境，調整捷運沿線公車路線、增設車站周邊iBike點位及停車格，規劃公車停靠區、小客車臨停區、計程車招呼站等，全力提供市民舒適又便捷的公共運輸環境，打造台中交通任意門。
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