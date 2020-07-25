阿公阿嬤無主舊衣玩穿搭 萬秀洗衣店爆紅躍上外媒

擁有70年歷史的台中市后里區萬秀洗衣店，由83歲張萬吉與84歲許秀娥夫妻檔經營，因長年來客人未取的衣物堆積如山，他們的孫子張瑞夫突發奇想，利用這些無主的衣物替爺爺、奶奶玩穿搭，並上傳到社群網站IG，未料在網路意外爆紅，還吸引外媒報導。

從事文創多年的張瑞夫，原本在中國北京上班，去年辭職後，今年計畫要出國旅行，卻遇到新冠肺炎疫情使計畫暫緩，回到后里老家陪伴爺爺、奶奶。

張瑞夫說，因為爺爺、奶奶的朋友、鄰居陸續離世，洗衣店生意也不如以往，常見到他們坐在店內發呆，覺得很不忍心，才說服他們穿搭客人未取的衣物拍照，希望讓他們有點事情做，生活不這麼無聊，也可以提醒客人記得來拿未取的衣物。

張瑞夫說服奶奶許秀娥與爺爺張萬吉當模特兒，利用數10年來未取的衣物玩穿搭，還教導爺爺、奶奶擺POSE，今年6月把拍出來的照片上傳到Instagram，未料意外爆紅，吸引23萬人追蹤，還吸引BBC與紐約時報等外媒報導。

張瑞夫說，這些未取的衣服已有30、40年，多達上百件，一開始爺爺、奶奶很疑惑「這樣會有人要看嗎？」沒想到上傳IG後反應熱烈，他們最近也變得很開朗，還會主動要求幫他們拍照，自己感到很欣慰，也藉此提醒大眾即使年紀大了，生活還是可以多采多姿。