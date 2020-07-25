快訊

為何被蘋果分手？ 英特爾最新財報中有答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿公阿嬤無主舊衣玩穿搭 萬秀洗衣店爆紅躍上外媒

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
張瑞夫說服奶奶許秀娥與爺爺張萬吉當模特兒，利用數10年來未取的衣物玩穿搭，還教導爺爺、奶奶擺POSE，照片意外在網路爆紅。圖／張瑞夫提供
張瑞夫說服奶奶許秀娥與爺爺張萬吉當模特兒，利用數10年來未取的衣物玩穿搭，還教導爺爺、奶奶擺POSE，照片意外在網路爆紅。圖／張瑞夫提供

擁有70年歷史的台中市后里區萬秀洗衣店，由83歲張萬吉與84歲許秀娥夫妻檔經營，因長年來客人未取的衣物堆積如山，他們的孫子張瑞夫突發奇想，利用這些無主的衣物替爺爺、奶奶玩穿搭，並上傳到社群網站IG，未料在網路意外爆紅，還吸引外媒報導。

從事文創多年的張瑞夫，原本在中國北京上班，去年辭職後，今年計畫要出國旅行，卻遇到新冠肺炎疫情使計畫暫緩，回到后里老家陪伴爺爺、奶奶。

張瑞夫說，因為爺爺、奶奶的朋友、鄰居陸續離世，洗衣店生意也不如以往，常見到他們坐在店內發呆，覺得很不忍心，才說服他們穿搭客人未取的衣物拍照，希望讓他們有點事情做，生活不這麼無聊，也可以提醒客人記得來拿未取的衣物。

張瑞夫說服奶奶許秀娥與爺爺張萬吉當模特兒，利用數10年來未取的衣物玩穿搭，還教導爺爺、奶奶擺POSE，今年6月把拍出來的照片上傳到Instagram，未料意外爆紅，吸引23萬人追蹤，還吸引BBC與紐約時報等外媒報導。

張瑞夫說，這些未取的衣服已有30、40年，多達上百件，一開始爺爺、奶奶很疑惑「這樣會有人要看嗎？」沒想到上傳IG後反應熱烈，他們最近也變得很開朗，還會主動要求幫他們拍照，自己感到很欣慰，也藉此提醒大眾即使年紀大了，生活還是可以多采多姿。

許秀娥說，老了也可以穿的很時尚，大家反應熱烈，感覺做了對社會有意義的事情。張萬吉笑說：「穿成那樣，我好像年輕了30歲。」

張瑞夫利用洗衣店無主的衣物替爺爺、奶奶玩穿搭，並上傳到社群網站IG，未料在網路意外爆紅。圖／張瑞夫提供
張瑞夫利用洗衣店無主的衣物替爺爺、奶奶玩穿搭，並上傳到社群網站IG，未料在網路意外爆紅。圖／張瑞夫提供
張瑞夫(中)因遇到新冠肺炎疫情，使出國旅行計畫暫緩，回到后里老家陪伴奶奶許秀娥(左)、爺爺張萬吉(右)。記者余采瀅／攝影
張瑞夫(中)因遇到新冠肺炎疫情，使出國旅行計畫暫緩，回到后里老家陪伴奶奶許秀娥(左)、爺爺張萬吉(右)。記者余采瀅／攝影

新冠肺炎 紐約時報 北京

延伸閱讀

阿公阿嬤用棄置衣玩穿搭 萬秀洗衣店爆紅登外媒

台鐵三義后里電車線斷落影響逾1.6萬人 退換票須知看這

「萬秀的洗衣店」80歲阿公、阿嬤穿上客人遺棄沒付錢的衣服 變身超時尚CP！

中科三期七星農場二階環評 律師：漏未評估致癌風險

相關新聞

阿公阿嬤無主舊衣玩穿搭 萬秀洗衣店爆紅躍上外媒

擁有70年歷史的台中市后里區萬秀洗衣店，由83歲張萬吉與84歲許秀娥夫妻檔經營，因長年來客人未取的衣物堆積如山，他們的孫...

影／午後陣雨嚇不倒遊客 合歡山武嶺人車爆滿

暑假離島觀光人潮爆滿，導致蘭嶼跳電、澎湖礦泉水被遊客買光，南投縣各風景區湧入遊客，因為南投腹地廣大，遊客分流不致出現貨品...

彰化市長官邸好大好美琉球松 擬申請珍貴樹木保護

彰化人大多知道有縣長官邸，但知道彰化市長官邸的恐怕不多，彰化市長官邸在日治時代稱為彰化市尹官邸，座落在八卦山麓，除了是日...

影／服務處開幕選民設刪Q連署站反制 陳柏惟：天氣熱多喝水

台灣基進中彰投黨部暨台中市第二選區立委陳柏惟烏日服務處今天開幕，台灣基進黨主席陳奕齊和前北農總經理吳音寧到場。選區內有民...

感謝池府王爺 賴清德今到彰化大村賜福宮答謝

副總統賴清德與總統蔡英文搭檔競選時，曾到彰化縣大村鄉賜福宮上香祈福，今天傍晚他代表蔡英文到賜福宮感謝池府王爺庇佑，讓他和...

快來參山處轄內6個遊客中心 免費請你呷冰

今年是脊梁山脈旅遊年，交通部觀光局舉辦「2020台灣金美脈線上攝影大賞」，透過喔熊官方IG，徵集遊客攝影鏡頭下的脊梁山脈...

中興新村活化有影？ 行政院長蘇貞昌27日視察活化進度

蔡英文總統最近到南投參拜宮廟，對中興新村活化進度相當關切。行政院長蘇貞昌27日也將到南投視察中興新村活化辦理情形。前光華...

中市獨木舟體驗營移師豐原軟埤仔溪 吸引900人同樂

台中市連續6年舉辦獨木舟體驗營，往年都在大里康橋水岸公園，今年首度移師到豐原軟埤仔溪舉辦，今天上午在豐原區葫蘆墩愛心紀念...

彰化縣超前部署 65歲以上長者今秋注射肺炎鏈球疫苗

全球公衛專家預測今年秋、冬季節新冠肺炎疫情將反撲，彰化縣長王惠美今天表示，縣政府超前部署，不只執行中央政策，為75歲注射...

影／台中香蕉新樂園原老闆高中同學接手 今開幕搶市

台中市知名懷舊餐廳香蕉新樂園今年5月因不敵一例一休、新冠肺炎疫情夾擊熄燈，今天重新開幕。香蕉新樂園董事長邱冠蓉說，原老闆...

搶修通行才3個月 彰化大埔截水溝堤岸道路又封了

彰化市大埔截水溝北側堤岸道路去年8月才因山洪淘空護岸與路基，經封閉約8個月才修復完成，沒想到才通行3 個月，最近在接近台...

不受疫情影響 台中三大風景區上半年遊客逆勢成長2成

受新冠肺炎疫情影響，今年上半年多處觀光景點遊客人數受衝擊大幅下滑，不過台中大甲、大安、大坑三大風景區卻不受影響，整體遊客...

熱門新聞

上萬遊客衝澎湖！報復性亂象激增 澎湖人：生活大不易

影／基隆罕見大閃電1秒擊東西岸山頭 議員驚全程拍下

澎湖每天湧入上萬遊客衝擊用水 縣府盼居民裝水塔儲水

影／她揭農地種電節節進逼現況 光電板就在水雉家門口

南非女孩臉書跨海尋親 壽豐鄉公所協助找到失聯20多年家人

影／午後陣雨嚇不倒遊客 合歡山武嶺人車爆滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。