快訊

為何被蘋果分手？ 英特爾最新財報中有答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／服務處開幕選民設刪Q連署站反制 陳柏惟：天氣熱多喝水

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立委陳柏惟烏日服務處今天開幕，店面式的沙鹿「刪Q行動連署站」今天下午二時成立反制。記者趙容萱／攝影
立委陳柏惟烏日服務處今天開幕，店面式的沙鹿「刪Q行動連署站」今天下午二時成立反制。記者趙容萱／攝影

台灣基進中彰投黨部暨台中市第二選區立委陳柏惟烏日服務處今天開幕，台灣基進黨主席陳奕齊和前北農總經理吳音寧到場。選區內有民眾自發展開罷免陳柏維「刪Q行動連署站」同步在烏日、霧峰遍地開花同步反制，並且在今天下午二時成立店面式的沙鹿「刪Q行動連署站」。對此，陳柏惟說，天氣熱，記得多喝水，注意身體健康。

陳柏惟在開幕致詞時說，不管是選前，或是選上這半年，團隊都非常認真，希望傾聽地方的需求，並認真完成每一項任務與選民託付，將期望成為可能，一起打造大家理想的家園。第二選區範圍很大，大肚、烏日、龍井、霧峰、沙鹿都開服務處，展現打拚決心，也有信心不漏接民意需求。

第二選區王姓市民說，陳柏惟選上台中市立委後，還頻頻往高雄跑，而且在立法院多次發表不當言論，很多第二選區的選民早想罷免他。日前陳柏惟受訪時表示自己罷免指數排第8名，等罷免指數第7名被罷免了才會緊張，這也引起二選區選民不滿，因此串連發起罷免行動，設置「刪Q行動連署站」。

王姓市民指出，陳柏惟為新任立委，罷免案要任滿一年才能提出，目前民眾自發的「刪Q行動連署站」有的屬於流動式，有的還在籌備階段，沙鹿「刪Q行動連署站」是第一個店面式連署站，預計明年二月送件。

目前烏日周六、周日有流動的「刪Q行動連署站」，預計今年十月設置定點連署站；霧峰市場旁、民生路50號空地設的「刪Q行動連署站」每天上午八時到中午提供服務；沙鹿區沙田路54號的「刪Q行動連署站」每天上午九時到晚間九時。

台中市烏日明道花園城商圈今天上午有「刪Q行動連署站」。記者趙容萱／攝影
台中市烏日明道花園城商圈今天上午有「刪Q行動連署站」。記者趙容萱／攝影
立委陳柏惟烏日服務處今天開幕，店面式的沙鹿「刪Q行動連署站」今天下午二時成立反制。記者趙容萱／攝影
立委陳柏惟烏日服務處今天開幕，店面式的沙鹿「刪Q行動連署站」今天下午二時成立反制。記者趙容萱／攝影
立委陳柏惟烏日服務處今天開幕，店面式的沙鹿「刪Q行動連署站」今天下午二時成立反制。記者趙容萱／攝影
立委陳柏惟烏日服務處今天開幕，店面式的沙鹿「刪Q行動連署站」今天下午二時成立反制。記者趙容萱／攝影
台灣基進中彰投黨部暨台中市第二選區立委陳柏惟烏日服務處今天開幕。記者趙容萱／攝影
台灣基進中彰投黨部暨台中市第二選區立委陳柏惟烏日服務處今天開幕。記者趙容萱／攝影
台中市烏日明道花園城商圈今天上午有「刪Q行動連署站」。記者趙容萱／攝影
台中市烏日明道花園城商圈今天上午有「刪Q行動連署站」。記者趙容萱／攝影

罷免 陳柏惟 台灣基進

延伸閱讀

陳柏惟批國民黨正名只出嘴 孫大千：獨派懦弱只給浴缸

護照、華航通過更名藍立委缺席 陳柏惟：退步是國民黨

立院通過護照正名案 陳柏惟：未來監督外交部落實

陳柏惟王立任聯合服務處成立 提供免費法律諮詢

相關新聞

阿公阿嬤無主舊衣玩穿搭 萬秀洗衣店爆紅躍上外媒

擁有70年歷史的台中市后里區萬秀洗衣店，由83歲張萬吉與84歲許秀娥夫妻檔經營，因長年來客人未取的衣物堆積如山，他們的孫...

影／午後陣雨嚇不倒遊客 合歡山武嶺人車爆滿

暑假離島觀光人潮爆滿，導致蘭嶼跳電、澎湖礦泉水被遊客買光，南投縣各風景區湧入遊客，因為南投腹地廣大，遊客分流不致出現貨品...

彰化市長官邸好大好美琉球松 擬申請珍貴樹木保護

彰化人大多知道有縣長官邸，但知道彰化市長官邸的恐怕不多，彰化市長官邸在日治時代稱為彰化市尹官邸，座落在八卦山麓，除了是日...

影／服務處開幕選民設刪Q連署站反制 陳柏惟：天氣熱多喝水

台灣基進中彰投黨部暨台中市第二選區立委陳柏惟烏日服務處今天開幕，台灣基進黨主席陳奕齊和前北農總經理吳音寧到場。選區內有民...

感謝池府王爺 賴清德今到彰化大村賜福宮答謝

副總統賴清德與總統蔡英文搭檔競選時，曾到彰化縣大村鄉賜福宮上香祈福，今天傍晚他代表蔡英文到賜福宮感謝池府王爺庇佑，讓他和...

快來參山處轄內6個遊客中心 免費請你呷冰

今年是脊梁山脈旅遊年，交通部觀光局舉辦「2020台灣金美脈線上攝影大賞」，透過喔熊官方IG，徵集遊客攝影鏡頭下的脊梁山脈...

中興新村活化有影？ 行政院長蘇貞昌27日視察活化進度

蔡英文總統最近到南投參拜宮廟，對中興新村活化進度相當關切。行政院長蘇貞昌27日也將到南投視察中興新村活化辦理情形。前光華...

中市獨木舟體驗營移師豐原軟埤仔溪 吸引900人同樂

台中市連續6年舉辦獨木舟體驗營，往年都在大里康橋水岸公園，今年首度移師到豐原軟埤仔溪舉辦，今天上午在豐原區葫蘆墩愛心紀念...

彰化縣超前部署 65歲以上長者今秋注射肺炎鏈球疫苗

全球公衛專家預測今年秋、冬季節新冠肺炎疫情將反撲，彰化縣長王惠美今天表示，縣政府超前部署，不只執行中央政策，為75歲注射...

影／台中香蕉新樂園原老闆高中同學接手 今開幕搶市

台中市知名懷舊餐廳香蕉新樂園今年5月因不敵一例一休、新冠肺炎疫情夾擊熄燈，今天重新開幕。香蕉新樂園董事長邱冠蓉說，原老闆...

搶修通行才3個月 彰化大埔截水溝堤岸道路又封了

彰化市大埔截水溝北側堤岸道路去年8月才因山洪淘空護岸與路基，經封閉約8個月才修復完成，沒想到才通行3 個月，最近在接近台...

不受疫情影響 台中三大風景區上半年遊客逆勢成長2成

受新冠肺炎疫情影響，今年上半年多處觀光景點遊客人數受衝擊大幅下滑，不過台中大甲、大安、大坑三大風景區卻不受影響，整體遊客...

熱門新聞

上萬遊客衝澎湖！報復性亂象激增 澎湖人：生活大不易

影／基隆罕見大閃電1秒擊東西岸山頭 議員驚全程拍下

澎湖每天湧入上萬遊客衝擊用水 縣府盼居民裝水塔儲水

影／她揭農地種電節節進逼現況 光電板就在水雉家門口

南非女孩臉書跨海尋親 壽豐鄉公所協助找到失聯20多年家人

影／午後陣雨嚇不倒遊客 合歡山武嶺人車爆滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。