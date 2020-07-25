影／服務處開幕選民設刪Q連署站反制 陳柏惟：天氣熱多喝水

台灣基進中彰投黨部暨台中市第二選區立委陳柏惟烏日服務處今天開幕，台灣基進黨主席陳奕齊和前北農總經理吳音寧到場。選區內有民眾自發展開罷免陳柏維「刪Q行動連署站」同步在烏日、霧峰遍地開花同步反制，並且在今天下午二時成立店面式的沙鹿「刪Q行動連署站」。對此，陳柏惟說，天氣熱，記得多喝水，注意身體健康。

陳柏惟在開幕致詞時說，不管是選前，或是選上這半年，團隊都非常認真，希望傾聽地方的需求，並認真完成每一項任務與選民託付，將期望成為可能，一起打造大家理想的家園。第二選區範圍很大，大肚、烏日、龍井、霧峰、沙鹿都開服務處，展現打拚決心，也有信心不漏接民意需求。

第二選區王姓市民說，陳柏惟選上台中市立委後，還頻頻往高雄跑，而且在立法院多次發表不當言論，很多第二選區的選民早想罷免他。日前陳柏惟受訪時表示自己罷免指數排第8名，等罷免指數第7名被罷免了才會緊張，這也引起二選區選民不滿，因此串連發起罷免行動，設置「刪Q行動連署站」。

王姓市民指出，陳柏惟為新任立委，罷免案要任滿一年才能提出，目前民眾自發的「刪Q行動連署站」有的屬於流動式，有的還在籌備階段，沙鹿「刪Q行動連署站」是第一個店面式連署站，預計明年二月送件。