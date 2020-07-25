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感謝池府王爺 賴清德今到彰化大村賜福宮答謝

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
副總統賴清德與彰化縣大村鄉賜福宮管理委員會、地方士紳合影留念。記者簡慧珍／攝影
副總統賴清德與彰化縣大村鄉賜福宮管理委員會、地方士紳合影留念。記者簡慧珍／攝影

副總統賴清德與總統蔡英文搭檔競選時，曾到彰化縣大村鄉賜福宮上香祈福，今天傍晚他代表蔡英文到賜福宮感謝池府王爺庇佑，讓他和蔡英文的總得票817萬多票，締造台灣民選總統的最高紀錄，他也請求神明保佑台灣度過新冠肺炎疫情期。

賴清德上香後，致贈紅包給賜福宮管理委員會，並致詞感謝池府王爺的庇佑。他表示，新冠肺炎疫情期間，全民一起做防疫，台灣相當平安，總統因公務繁忙，由他代表到賜福宮答謝神明保佑，希望神明能守護台灣，安然度過疫情。

今年賴清德在彰化縣公開行程，縣長王惠美一路作陪，請賴清德幫忙大推彰化市鐵路高架化與二林精密園區。賴清德問，二林精密機械園區不是開始動工了嗎？王惠美回答說，動工的是中科二林園區，跟二林精密機械園區不一樣，目前二林精機的案子好像農政單位有異議。王惠美提醒賴清德，在行政院長任內核定二林精機的聯外道路130億元，也承諾加速促成彰化市鐵路高架化。賴清德要彰化縣政府再把這些案子的需求和問題寫清楚，交給他過目。

副總統賴清德到彰化縣大村鄉賜福宮上香。記者簡慧珍／攝影
副總統賴清德到彰化縣大村鄉賜福宮上香。記者簡慧珍／攝影

賴清德 新冠肺炎 疫情

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