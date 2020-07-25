感謝池府王爺 賴清德今到彰化大村賜福宮答謝

副總統賴清德與總統蔡英文搭檔競選時，曾到彰化縣大村鄉賜福宮上香祈福，今天傍晚他代表蔡英文到賜福宮感謝池府王爺庇佑，讓他和蔡英文的總得票817萬多票，締造台灣民選總統的最高紀錄，他也請求神明保佑台灣度過新冠肺炎疫情期。

賴清德上香後，致贈紅包給賜福宮管理委員會，並致詞感謝池府王爺的庇佑。他表示，新冠肺炎疫情期間，全民一起做防疫，台灣相當平安，總統因公務繁忙，由他代表到賜福宮答謝神明保佑，希望神明能守護台灣，安然度過疫情。