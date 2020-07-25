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快來參山處轄內6個遊客中心 免費請你呷冰

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
參山處今天同時宣布啟動「旋轉奇冰•樂不思暑」呷冰活動。記者余采瀅／攝影
參山處今天同時宣布啟動「旋轉奇冰•樂不思暑」呷冰活動。記者余采瀅／攝影

今年是脊梁山脈旅遊年，交通部觀光局舉辦「2020台灣金美脈線上攝影大賞」，透過喔熊官方IG，徵集遊客攝影鏡頭下的脊梁山脈美照，24幅獲獎作品今日在谷關遊客中心展出，展期至9月25日。參山處轄內6個遊客中心啟動呷冰活動，參加活動就可吃到每日限量的在地特色冰品

交通部觀光局企劃組長吳潔萍表示，2020年觀光局主打「脊梁山脈旅遊年」，因應上半年疫情衝擊，觀光局日前推出「2020台灣金美脈線上攝影大賞」，透過喔熊官方IG徵集遊客攝影鏡頭下的脊梁山脈美照，精選出24幅獲獎作品。6月於台北京站廣場首展後頗受好評，特別選在以豐富山脈觀光資源著稱、群山環繞又風光明媚的谷關遊客中心來續展，特別具意義，歡迎全國各地遊客到谷關一次飽覽台灣山脈之美。

參山處今天同時宣布啟動「旋轉奇冰•樂不思暑」呷冰活動，參山處長柯建興說，遊客在炎炎夏日出遊就是想吃冰，去年參山處在各遊客中心舉辦呷冰活動，引起廣大迴響，今年8月31日前來參山轄內谷關、梨山、獅山、南庄、八卦山生態、松柏嶺等6個遊客中心，參加活動就可吃到每日限量的在地特色冰品，希望鼓勵民眾來參山看攝影展、走步道、泡溫泉之外，也一起來呷冰消暑。

疫情趨緩，觀光局自7月份開始推出團客、自由行、觀光遊樂園及台灣觀巴等「安心旅遊」方案，期待透過脊梁山脈旅遊年各項主題活動，加倍帶動國內旅遊產值，也希望讓遊客一起體會台灣山脈之美。

交通部觀光局舉辦「2020台灣金美脈線上攝影大賞」，透過喔熊官方IG，徵集遊客攝影鏡頭下的脊梁山脈美照，24幅獲獎作品今日在谷關遊客中心展出。記者余采瀅／攝影
交通部觀光局舉辦「2020台灣金美脈線上攝影大賞」，透過喔熊官方IG，徵集遊客攝影鏡頭下的脊梁山脈美照，24幅獲獎作品今日在谷關遊客中心展出。記者余采瀅／攝影

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