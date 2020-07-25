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彰化縣北斗鎮立聯幼落成 縣長請賴清德支持重大建設

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美把握機會，向賴清德爭取建設。記者簡慧珍／攝影　
彰化縣長王惠美把握機會，向賴清德爭取建設。記者簡慧珍／攝影　

彰化縣北斗鎮立聯合幼兒園今天啟用，邀請副總統賴清德參加揭牌和剪綵。賴清德致詞時表示，台灣一連3年總出生人口不到20萬人，生育率僅0.017，必須做好托幼政策，讓適齡夫妻不會因經濟問題而不生不養。

賴清德到場，受到支持者熱烈歡迎。揭牌前，縣長王惠美和賴清德站在一起，王惠美請求中央全力加速二林精密園區和彰化市鐵路高架化的興建案，賴清德只是聽，沒開口作具體承諾。

賴清德致詞說，擔任行政院長期間，到縣政府參加基層座談，討論長照2.0政策和前瞻基礎建設案，會後當時的北斗鎮長楊麗香趨前希望補助改善鎮公所辦公大樓設施和興建鎮立聯幼。

賴清德表示，他第一次和楊麗香見面，回行院後，他了解北斗鎮的狀況，發現楊麗香是個很會「理家」的地方首長，勤快和認真令人感動，尤其北斗鎮在她的治理之下，人口呈正成長，因此他交代國教署和彰化縣長魏明谷幫忙楊麗香。

北斗鎮現有6個社區幼兒園，預定8月1日同時舉辦結業典禮，8月15日開學，社區幼兒園的舊生將「轉學」到今天落成的鎮立聯幼兒。鎮立聯幼是兩層樓的建築，面積2566.2平方公尺，招收大、中、小各兩班，幼幼班1班，招生總人數196人，新生早在5月間完成入學抽籤程序。

北斗鎮公所籌建鎮立聯幼一開始不順利，相關預算在鎮代會過不了關，2017年間當時擔任行政院長的賴清德下鄉視察，鎮長楊麗香趨前請求補助經費興建北斗鎮立聯幼，賴清德當場答應，交辦國教署，署長邱國乾了解相關需求，縣長魏明谷也幫忙，合計撥款3900萬元補助興建經費，鎮公所自編約2000萬元施做廚房、安全設施及充實教具等軟體。

北斗鎮原有7個社區型幼兒園，2012年幼托整合，大新托兒所場地和設施不符標準，鎮公所停招並把場地還給地主，西德、大道、中寮、七星、新生、中和等6個托兒所轉型為幼兒園，因少子化和高齡化的兩大趨勢影響，鎮公所用文教區土地興建鎮立聯合幼兒園，提高幼保品質，另規畫新生托兒所就地新建B據點，其餘5個社區扶兒所轉作C據點。

彰化縣北斗鎮立聯合幼兒園落成，副總統賴清德應邀參加，和縣長王惠美、立法委員謝衣鳳、陳素月、黃秀芳剪綵。記者簡慧珍／攝影　
彰化縣北斗鎮立聯合幼兒園落成，副總統賴清德應邀參加，和縣長王惠美、立法委員謝衣鳳、陳素月、黃秀芳剪綵。記者簡慧珍／攝影　

賴清德 幼兒園 托兒

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