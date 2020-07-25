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上萬遊客衝澎湖！報復性亂象激增 在地人嘆生活大不易

南投好茶各有特色 到水里真梅館一次品嚐

中央社 / 南投縣25日電

南投縣是全台茶葉最大產區，種植面積6518公頃，各茶區因茶樹品種、風土、海拔、製茶技術不同，各有特色好茶，今天起到10月31日，遊客到水里鄉「真梅館」就可一次品嚐購足。

行政院農業委員會農糧署輔導南投縣農會今天起到10月31日在水里鄉車埕「真梅館」辦理「夏舞茶」系列活動，館內設置南投特色好茶專區，行銷在地優質茶葉，每月月底週六還有創意茶席體驗，今天第一場「夏舞茶」結合藝術舞蹈，讓民眾邊品茶邊欣賞表演。

農糧署表示，台灣茶葉種植面積共1萬2196公頃，主要產區包括雙北、桃竹苗、台中、南投、嘉義、宜花東，其中，南投縣茶葉種植面積6518公頃，占生產面積逾半，是台灣茶葉最大產區。

農糧署表示，南投各茶區茶樹品種、風土條件、海拔高地、製茶技術不同，各有特色好茶，活動由南投縣農會網羅各鄉鎮好茶，例如水里小葉種紅茶、中寮二尖茶、竹山杉林溪茶、名間四季春、仁愛高山烏龍茶、南投市青山茶、信義布農紅茶、鹿谷凍頂烏龍茶、魚池日月潭紅茶等，全部集合在「真梅館」方便民眾選購。

假日活動第二場8月29日為茶藝結合花藝，第三場9月26日以中秋節應景茶食搭配特色好茶，最終場10月31日「萬聖節找茶」邀調茶師設計創意調飲，農糧署長胡忠一說，歡迎遊客使用振興三倍券、農遊券消費，用實際行動支持農民、活絡經濟。

茶葉 農糧署

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