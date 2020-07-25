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上萬遊客衝澎湖！報復性亂象激增 在地人嘆生活大不易

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影／午後陣雨嚇不倒遊客 合歡山武嶺人車爆滿

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
合歡山連續幾個周日人潮爆滿，今天午後下起陣雨，遊客仍在雨中賞景，遊興不減。記者江良誠／翻攝
合歡山連續幾個周日人潮爆滿，今天午後下起陣雨，遊客仍在雨中賞景，遊興不減。記者江良誠／翻攝

暑假離島觀光人潮爆滿，導致蘭嶼跳電、澎湖礦泉水被遊客買光，南投縣各風景區湧入遊客，因為南投腹地廣大，遊客分流不致出現貨品被掃光，不過，清境合歡山與溪頭、杉林溪等避暑景點，人潮擁擠。合歡山更是連續幾周假日車潮不斷，連今天下午雷陣雨也澆不熄遊客熱情，大家撐傘、穿雨衣欣賞山景遊興不減，警方則呼籲駕駛人利用夜間到清晨離峰時間通行，避免合歡山公路大塞車

清境觀光發展協會總幹事林宏哲說，南投縣發展觀光很久，原就有具備接待大量遊客能力，再加上鄰近鄉鎮的旅遊資源也很豐富，所以就算日月潭、清境、溪頭等熱門景區無法前往，遊客也可轉往埔里、國姓、魚池、水里、集集等景點分散旅遊，所以不像澎湖、蘭嶼等離島遊客太過集中，出現居民用電不足，海鮮、礦泉水被遊客掃光等現象。

但是平地高溫，清境、合歡山、溪頭等山區都出現避暑遊客潮，國道6號、台14線等主要道路塞車，合歡山今天一早就湧現人潮、車潮，就算下午降下陣雨，遊客還是撐著傘、穿著雨衣欣賞山景，人潮不斷。

莊姓攝影迷說，他觀察最近幾個假日，合歡山都人潮滿滿，就算半夜也一樣，他原本上周六要去拍星空，被人潮嚇到，改在非假日上山，許多攝影同好也被嚇的下山了，根本沒辦法拍照，車燈太閃。

警方一早出動疏導交通，仁愛警分局說，最近員警疏導交通相當辛苦，希望前往花蓮或回來中部的車輛，多利用夜間到清晨離峰時段通行，避免合歡山公路車流集在白天影響交通，警方也請公路總局利用道路可變資訊看板，提供停車位、塞車等資訊，希望車潮分流，減輕員警疏導交通壓力。

合歡山連續幾個周日人潮爆滿，今天午後下起陣雨，遊客仍在雨中賞景，遊興不減。記者江良誠／翻攝
合歡山連續幾個周日人潮爆滿，今天午後下起陣雨，遊客仍在雨中賞景，遊興不減。記者江良誠／翻攝

合歡山 清境 塞車

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