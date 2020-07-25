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彰化市長官邸好大好美琉球松 擬申請珍貴樹木保護
彰化人大多知道有縣長官邸，但知道彰化市長官邸的恐怕不多，彰化市長官邸在日治時代稱為彰化市尹官邸，座落在八卦山麓，除了是日式建築外，最令人印象深刻的是官邸旁有一棵巨大的琉球松，形態優美，在彰化縣十分少見。
目前的彰化市長官邸是日治時代的日式建築，位在八卦山麓的巷內 ，交通不是很方便，也不好停車，如果沒人帶路，並不容易找得到。據文史工作者蔣敏全表示，此一官邸是建於1933年的第一屆彰化市尹佐藤房吉任內，當時是相當於省轄市的郡守官邸，有一定的地位。
在彰化市尹官邸旁種有一棵巨大的琉球松，估計與官邸同年，有86年歷史，將市尹官邸襯得更有古樸之美，現任彰化市長林世賢說，曾邀請日本東京大學植病專家前來診斷，發現這棵松樹因根系生長受到限制，有必要改善，市公所打算申請將老松列為珍貴樹木保護。
彰化市尹官邸如同很多日式木造老建築，多面臨蟲蟻啃食而腐朽問題，必須做好防治。這棟市尹建築近年來幾乎沒有市長入住，只有前市長邱建富做短暫休養，目前也未開放，只供市長內部開會使用。
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