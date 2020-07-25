中興新村活化進度 國發會強調：穩健踏實推動

中興新村活化專案辦公室成立2年，居民認為活化進度空轉，沒看到機關進駐。國發會表示，這2年來至少召開15次跨部會協調會議，也邀集衛生福利部、國產署等機關召開活化進度追蹤會議，檢討各進駐機關執行進度，穩健踏實推動中興新村活化工作。

國發會中興新村活化辦公室表示，原人事行政總處及原保警大樓整修工程，去年1月29日開工，至今年2月21日完工，將由環境資源部水土保持及地質礦產署使用，其餘各進駐機關進度，經濟及能源部水利署「水利圖資與雲端運用中心」耐震補強工程已經發包；環資部水資源保育署「水資源保育研究所」已於108年12月17日完成耐震補強，今(109)年6月將進行整修工程發包作業。

南投醫院撥用原省府公管組用地，做為中興長照預定地及社區服務據點，國發會同意將房地撥交南投醫院，儘早建置中興長照A及C據點，落實長照2.0嘉惠附近居民需求。

中興新村北、中核心區宿舍，新配住96戶給中興新村內機關相關員工，各項公共設施場所租借，環山路檔案庫房、松園七館單身宿舍整修工程、省府大樓及省政資料館等5棟建築物結構耐震補強整修規劃設計也已發包，逐步讓老舊建物做有效利用。

國發會也請進駐機關，調查員工宿舍需求，辦理宿舍配住申請，希望儘早讓中興新村恢復行政機能，吸引公務人員進駐，帶動周邊公共設施活化。