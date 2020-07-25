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中興新村活化有影？ 行政院長蘇貞昌27日視察活化進度

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
蔡英文總統（中）到南投參拜，紫微宮主委簡沛霖（左）當面反映中興新村活化問題。圖／記者江良誠／攝影
蔡英文總統（中）到南投參拜，紫微宮主委簡沛霖（左）當面反映中興新村活化問題。圖／記者江良誠／攝影

蔡英文總統最近到南投參拜宮廟，對中興新村活化進度相當關切。行政院長蘇貞昌27日也將到南投視察中興新村活化辦理情形。前光華里長史祝賢說，感謝總統、院長關心，中興新村活化專案辦公室前年揭牌，國發會主委打包票「這次不會狼來了」，但2年來還是空轉，活化談了20多年，中央如何落實做，才是居民最期待的目標。

蔡英文10日到草屯鎮紫微宮參拜，主委簡沛霖、簡賜勝父子表示，中興新村活化專案辦公室成立兩年，但沒看到部會遷到中興新村。蔡英文表達關心，也主動提到台中捷運延伸南投、中興大學遷到中興新村，並交代行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧追蹤進度。

有了總統關切，行政院長蘇貞昌也將在27日視察專案辦公室辦理情形，再度讓中興新村議題聚交。史祝賢說，行政院前院長賴清德3年前提出首都減壓，活化中興新村作為部會辦公地點，並由國發會成立專案辦公室，國發會前主委陳美伶主持揭牌時強調「只要里長和居民有問題，隨時可以找專案辦公室解決」活化中興新村絕對不是「狼來了」。

國發會還積極盤點辦公廳舍、宿舍，同時調查公務員進駐中興新村的意願，也整修原人事行政總處及原保警大樓這2棟建築物，但國發會副主委、主委相繼去職，但2年來沒有機關進駐，連居民都不多提中興新村活化。雖然行政院長從賴清德換成蘇貞昌，但總統都是蔡英文，且已經是第二任，呼籲中央能盡快兌現包括農田水利署等機關進駐中興新村承諾，居民才有辦法相信政府是玩真的。

立委許淑華說，她曾在立法院兩次會期質詢蘇貞昌中興新村活化進度，第一次蘇還回答會希望給行政院一些時間，但第二次會期蘇院長就不願多談。

她認為，行政院對中興新村沒有完整規畫藍圖，每次來只是喊喊口號，沒有進度，如果真的要活化中興新村，第一個要做的是盡快通過行政院組織法修正案，哪些部會單位要進駐中興新村要具體說清楚，把相關預算編出來，才有可能推動進度，否則沒人、沒錢，活化改造都是空談。

行政院長蘇貞昌27日將到中興新村視察活化專案進度，讓中興新村又成焦點。記者江良誠／攝影
行政院長蘇貞昌27日將到中興新村視察活化專案進度，讓中興新村又成焦點。記者江良誠／攝影

中興新村 行政院 蔡英文

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