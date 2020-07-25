中興新村活化有影？ 行政院長蘇貞昌27日視察活化進度

蔡英文總統最近到南投參拜宮廟，對中興新村活化進度相當關切。行政院長蘇貞昌27日也將到南投視察中興新村活化辦理情形。前光華里長史祝賢說，感謝總統、院長關心，中興新村活化專案辦公室前年揭牌，國發會主委打包票「這次不會狼來了」，但2年來還是空轉，活化談了20多年，中央如何落實做，才是居民最期待的目標。

蔡英文10日到草屯鎮紫微宮參拜，主委簡沛霖、簡賜勝父子表示，中興新村活化專案辦公室成立兩年，但沒看到部會遷到中興新村。蔡英文表達關心，也主動提到台中捷運延伸南投、中興大學遷到中興新村，並交代行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧追蹤進度。

有了總統關切，行政院長蘇貞昌也將在27日視察專案辦公室辦理情形，再度讓中興新村議題聚交。史祝賢說，行政院前院長賴清德3年前提出首都減壓，活化中興新村作為部會辦公地點，並由國發會成立專案辦公室，國發會前主委陳美伶主持揭牌時強調「只要里長和居民有問題，隨時可以找專案辦公室解決」活化中興新村絕對不是「狼來了」。

國發會還積極盤點辦公廳舍、宿舍，同時調查公務員進駐中興新村的意願，也整修原人事行政總處及原保警大樓這2棟建築物，但國發會副主委、主委相繼去職，但2年來沒有機關進駐，連居民都不多提中興新村活化。雖然行政院長從賴清德換成蘇貞昌，但總統都是蔡英文，且已經是第二任，呼籲中央能盡快兌現包括農田水利署等機關進駐中興新村承諾，居民才有辦法相信政府是玩真的。

立委許淑華說，她曾在立法院兩次會期質詢蘇貞昌中興新村活化進度，第一次蘇還回答會希望給行政院一些時間，但第二次會期蘇院長就不願多談。