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中市獨木舟體驗營移師豐原軟埤仔溪 吸引900人同樂

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市連續6年舉辦獨木舟體驗營，往年都在大里康橋水岸公園，今年首度移師到豐原軟埤仔溪舉辦，吸引近900位民眾參與。記者余采瀅／攝影
台中市連續6年舉辦獨木舟體驗營，往年都在大里康橋水岸公園，今年首度移師到豐原軟埤仔溪舉辦，吸引近900位民眾參與。記者余采瀅／攝影

台中市連續6年舉辦獨木舟體驗營，往年都在大里康橋水岸公園，今年首度移師到豐原軟埤仔溪舉辦，今天上午在豐原區葫蘆墩愛心紀念公園登場，吸引近900位民眾參與，除獨木舟體驗，也安排水域安全宣導及有獎徵答活動，趣味十足。

獨木舟體驗活動為運動局及台中市體育總會輕艇委員會共同舉辦，今天上午在豐原區葫蘆墩愛心紀念公園登場，現場有專業教練示範獨木舟上下艇、划槳等動作與技巧，並可免費實際下水體驗，體驗時間約20至30分鐘，每梯次30艘船，吸引近900人前往體驗。

中市運動局長李昱叡表示，為改善豐原區軟埤仔溪水域運動環境，特增設相關水上運動設備，今年1月開工、6月陸續完成，建置包括浮動碼頭、輕艇及艇庫設備等，做為未來輕艇選手訓練、比賽等場地，也可配合各機關、學校等不定期舉辦輕艇體驗活動，這次獨木舟體驗活動即是增設水上設施後的第一場活動。

運動局指出，獨木舟體驗活動現場做好完善防疫及防溺措施，讓民眾安心體驗獨木舟的樂趣，盼藉由活動鼓勵民眾多運動，提升全民健康。此外，運動局也邀請豐原高中美術班學生，以葫蘆墩愛心紀念公園內的貨櫃為舞台，利用競速、激流、艇球、龍舟等概念進行彩繪，作品日前已完成，成為打卡景點之一。

台中市連續6年舉辦獨木舟體驗營，往年都在大里康橋水岸公園，今年首度移師到豐原軟埤仔溪舉辦，吸引近900位民眾參與。記者余采瀅／攝影
台中市連續6年舉辦獨木舟體驗營，往年都在大里康橋水岸公園，今年首度移師到豐原軟埤仔溪舉辦，吸引近900位民眾參與。記者余采瀅／攝影

獨木舟 愛心 台中市

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