彰化縣超前部署 65歲以上長者今秋注射肺炎鏈球疫苗

全球公衛專家預測今年秋、冬季節新冠肺炎疫情將反撲，彰化縣長王惠美今天表示，縣政府超前部署，不只執行中央政策，為75歲注射肺炎鏈球菌疫情，今年縣府增購3萬3000劑肺炎鏈球菌疫苗，讓65至74歲的長者也注射。

彰化縣政府和衛生局有多項防疫超前部署措施，王惠美說，感謝縣議會支持，通過採購65歲至74歲長者的肺炎鏈球菌疫苗3萬3000劑。

衛生局長葉彥伯表示，10月全國同步注射流感疫苗和75歲以上長者注射肺炎鏈球菌疫苗，彰化縣是長壽縣，為保護長者健康，除了購買75歲以上長者的肺炎鏈球菌疫苗6000劑，另添購65歲至74歲長者所需的肺炎鏈球菌疫苗。

此外，衛生局和臺灣大學公共衛生學院、彰化基督教醫院、中央研究院合作，針對居家隔離者等五大高風險群，進行高危險群新冠血清抗體採檢， 衛生局今天在二林鎮舉辦萬人健檢活動，執行高危險群新冠血清抗體檢測；局長葉彥伯表示，未達成人健檢年齡的年輕人到衛生所抽血檢測，連同萬人健檢的檢測者，目前總共完成3300人採血。