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搶修通行才3個月 彰化大埔截水溝堤岸道路又封了

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市大埔截水溝北側堤岸道路搶修通行才3個月，最近護岸再出現傾斜、路基下陷，被迫再度封閉。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔截水溝北側堤岸道路搶修通行才3個月，最近護岸再出現傾斜、路基下陷，被迫再度封閉。記者劉明岩／攝影

彰化市大埔截水溝北側堤岸道路去年8月才因山洪淘空護岸與路基，經封閉約8個月才修復完成，沒想到才通行3 個月，最近在接近台1線北側護岸出現傾斜、路基下陷，被迫再度封閉，造成民眾通行不便而怨聲載道。彰化市公所工務課長陳進泓表示，公所會儘速發包，趕在年底前完工，並寄望拓寬工程完成才能徹底解決。

彰化市大埔截水溝是彰化市重要的治山防洪排水，兩側堤岸道路則是體育場、建國科大通往彰化交流道的捷徑，穿越了大埔路、中山路，是南彰化及花壇鄉民出入的重要道路，平時車流量甚大。不過，大埔截水溝卻常因豪雨淘刷護岸，造成堤岸道路下陷及龜裂，危及護岸與行車安全，必須封閉搶修。

大埔截水溝堤岸道路原是彰化縣政府水資處管理，由於即將辦理拓寬，最近堤岸道路改為一般道路，並移由彰化市公所管理。市公所工務課長陳進泓說，道路北側在台一線以東約100公尺路段，護岸因無法承受車輛通行，上個月發現護岸出現傾斜、路基下陷情形，危及護岸及堤岸道路通行安全，因此市公所決定封閉搶修。

大埔截水溝堤岸道路修好恢復通行才3個月，卻又封閉，車輛必須遶道行駛，而且封閉已約1個月，迄今仍未有施工跡象，通行似乎遙遙無期，引來民眾抱怨。

陳進泓說，因為牽涉護岸及道路維修，工程較為複雜，而且考量大埔截水溝兩側道路拓寬在即，再花大錢重做不符合效益，因此朝簡易方式固定護岸，降低危險性進行設計，約今年10月就可以發包，年底前完成。

總經費高達26.8億元的大埔截水溝堤岸拓寬工程，由中央補助8成，彰化縣政府則自籌5億元，拓寬工程起點為台19 線彰水橋，往東跨越國道1 號高速公路及穿越縱貫鐵道後，沿線與省道台1 線、縣道137 線等平面交叉，終點銜接至中興路口止，全長4.5公里。

彰化縣政府工務處新建工程科長周瑞霖說，大埔截水溝堤岸拓寬工程已舉辦兩次公聽會，正辦理用地取得作業，最快可望明年3月動工，３年內就完工通車，可改善彰化市中華西路、中央路以及中山路等道路交通壅塞，及大埔截水溝堤岸設施老舊損壞等問題。

彰化市大埔截水溝北側堤岸道路搶修通行才3個月，最近護岸再出現傾斜、路基下陷，被迫再度封閉。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔截水溝北側堤岸道路搶修通行才3個月，最近護岸再出現傾斜、路基下陷，被迫再度封閉。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔截水溝北側堤岸道路搶修通行才3個月，最近護岸再出現傾斜、路基下陷，被迫再度封閉。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔截水溝北側堤岸道路搶修通行才3個月，最近護岸再出現傾斜、路基下陷，被迫再度封閉。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔截水溝北側堤岸道路搶修通行才3個月，最近護岸再出現傾斜、路基下陷，被迫再度封閉。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔截水溝北側堤岸道路搶修通行才3個月，最近護岸再出現傾斜、路基下陷，被迫再度封閉。記者劉明岩／攝影

大埔 護岸

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