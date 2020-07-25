不受疫情影響 台中三大風景區上半年遊客逆勢成長2成

受新冠肺炎疫情影響，今年上半年多處觀光景點遊客人數受衝擊大幅下滑，不過台中大甲、大安、大坑三大風景區卻不受影響，整體遊客數逆勢成長，達176萬人次，相較去年提高20%以上。中市觀旅局指出，因為市府早在1月起即超前部署，配合中央流行疫情指揮中心採取各項防堵疫情措施，並在風景區內全面加強各項防疫工作，推動「安心旅遊」及攜手旅宿業者推動「安心旅宿」認證等，成效頗佳。

中市觀旅局長林筱淇表示，自台灣出現第一例新冠肺炎確診個案起至今，確診數在3月份達高峰，但以中市熱門登山景點大坑風景區為例，4月起進行人流管制及周邊停車場停車範圍管控，市府持續針對防疫作為及人流管制進行宣傳，讓民眾認同來大坑爬山是健康、安全、安心的休閒活動，也可運動強身增強對病毒的抵抗力，使大坑各登山步道遊客人數不減反增，大甲、大安、大坑風景區總遊客人次在6月份即突破150萬人次大關。

林筱淇說，大坑擁有登山步道、山景、景觀餐廳等豐富觀光資源，也有芋圓、麻竹筍、甕窯雞、虱目魚丸等在地美食，大坑的溫泉會館更是舒展身心的最佳去處。大安則有漁村和農村的雙重不同風貌，大安濱海有豐富的物種聚集，來到這裡處處可欣賞生態之美，在地安農精品則有安農香腸、大安蔥、芋頭等。另外如果想聽海聲入眠，全台首座合法濱海豪華露營區就在大安，感受露營新體驗。

至於人文薈萃的大甲除了可以到鐵砧山爬步道、騎自行車外，鎮瀾宮前的蔣公路美食街肉圓、蚵仔煎更是老饕們的口袋名單，大甲也有許多特色民宿，民眾可享受田園之樂。